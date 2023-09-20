【HPV病毒】男子潔身自愛　長期聲沙揭感染HPV病毒【附醫生解說】

▲ 台灣一名男子長期聲沙，結果求醫後發現意外感染HPV病毒。

聲音沙啞除了是聲帶受損，原來還有可能是感染「人類乳頭瘤病毒」（Human Papillomavirus，HPV）！台灣有醫生分享病例，指一名男性友人平日潔身自愛，但因長期聲音沙啞而決定做聲帶手術改善，結果檢驗後竟意外發現感染HPV病毒。

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台灣兒科醫生陳信宏近日在個人Facebook專頁分享病例，表示該名男性友人因為聲音問題，多次到耳鼻喉科求診，但一直沒有好轉，於是決定接受聲帶手術改善。他同時在手術中接受檢驗，結果發現感染HPV病毒。陳信宏指，該名男性友人平日潔身自愛，不曾涉及任何不正當場所，因此感染病毒實在讓人感到意外。

為何沒有性行為也會感染HPV？陳信宏就提醒，一般民眾使用公共游泳池、公共澡堂、三溫暖、公共廁所等設施，其實也有機會感染HPV病毒。他指出，HPV病毒除了是造成女性患子宮頸癌的一大主因，同時也是造成男性頭頸部癌症的主要原因，因此呼籲男性打HPV疫苗，以預防HPV病毒感染、聲帶沙啞、頭頸部癌症、性病感染，如有女伴更能預防對方患上子宮頸癌，十分重要。

男女均會感染HPV

本港耳鼻喉科專科醫生林偉雄曾接受TOPick訪問，解釋HPV病毒很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，只要身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的感染途徑，男女都有均等機會受到感染。

HPV此病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型指感染後會產生患癌的機會相對低，但所引發的良性疾病都會對人類健康構成影響，包括生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等。

高危型則是指感染它有大機會產生癌症，高危型主要是HPV16、18，其他比較常見還有31、33、45這幾種類型。很多人知道HPV病毒會引致子宮頸癌，林偉雄醫生指出它還會引致其他癌症，影響生殖器包括外陰和陰道，而近年在歐美國家很熱門的公共衛生議題，就是HPV病毒引致頭頸癌中的「口咽癌」。

癌症之外，當HPV病毒走到上呼吸道如口腔、口咽或喉嚨附近的位置，亦可以產生一些良性疾病如「乳頭瘤狀息肉」 ，男女都有機會患上。

在現今的醫療科技上，沒有抗病毒藥物可徹底清除HPV病毒，故此宜預防，而預防方法就是接種HPV疫苗，林醫生表示接種此疫苗最有效的年紀是未開始有性經驗的兒童，醫學數據發現，兒童免疫系統所產生的抗體比成年人更理想，故此如接種HPV疫苗在9至15歲期間只需打2針，15歲以上就要打3針。

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責任編輯：羅嘉欣