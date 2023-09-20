【台灣檢測】1款韓國紫菜被驗出禁用甜味劑　美國辣椒醬漂白劑含量超標

▲ 台灣檢測1款韓國紫菜被驗出禁用甜味劑，美國辣椒醬漂白劑含量超標。

台灣食品藥物管理署昨日（19日）公布最新邊境查驗不合格食品清單，其中一款韓國紫菜被驗出當地禁用的甜味劑；另外美國一款辣椒醬被驗出漂白劑含量超標，需全數退運或銷毀。

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根據台媒《ETtoday》報道，食藥署公布邊境查驗不合格食品名單，當中包括一款韓國品牌CJ BIBIGO的「海苔（辣雞風味）」，被檢出甜味劑甜菊醣0.13 g/kg、Rebaudioside A 0.4g/kg，兩者屬於甜菊醣苷種類，加總為0.53g/kg，按照當地「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，產品非表列准用之食品範圍，需全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富解釋，根據台灣食安法規，甜味劑只准用於「蜜餞類」食品，而「海苔」並非准用甜味劑的範圍，未來將會加強抽查。

▲ 韓國CJ BIBIGO「海苔（辣雞風味）」。（食藥署圖片）

另外，美國進口的「是拉差甜辣椒醬」被驗出漂白劑含量不符規定，二氧化硫含量為0.50g/kg，超出「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定的0.03g/kg以下數值，全數共1,050盒、約9噸產品需退運或銷毀。

▲ 美國「是拉差甜辣椒醬」。（食藥署圖片）

本次公布的不合格食品清單中，亦包括西班牙的辣椒粉、澳洲的調味料、泰國的鮮椰子、中國的果仁等等，分別被驗出農藥、甜味劑等含量超標。

甜菊醇糖苷的安全性

根據本港食物安全中心資料，甜菊醇糖苷（steviol glycosides）（甜菊醇與不同糖類結合而成的混合物）是植物甜葉菊的天然成分。這種植物的葉含有至少十種甜菊醇糖苷，當中主要有甜菊糖苷（stevioside）及瑞鮑迪甙 A (rebaudioside A）。

甜菊醇糖苷已由聯合國糧食及農業組織∕世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會評估及確定為安全，每日可攝入量為每公斤體重0-4毫克（以甜菊醇計）。

在香港，根據《食物內甜味劑規例》(第132U章)規定，自2010年起，甜菊醇糖苷准許在食物中用作甜味劑。

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責任編輯：羅嘉欣