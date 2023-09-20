【JPEX騙案】肥媽急與JPEX割蓆　不怕苦主向追數尋仇：我叫人返學咋

▲ 肥媽Maria Cordero回應捲入JPEX事件。

虛擬資產交易平台JPEX事件引起全城關注，8人涉嫌串謀詐騙被捕，當中包括網絡紅人林作及陳怡。

事件更牽涉娛圈中人，除了張智霖和莊思敏外，肥媽（Maria Cordero）曾替加密貨幣教育學院「CryptoPARD加密豹」拍宣傳片，它們的找換店原來跟JPEX有聯繫。

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▲ 肥媽曾替加密貨幣教育學院拍片！

不擔心苦主尋仇

肥媽接受媒體訪問時強調，不清楚JPEX跟「加密豹」的關係，她從未為JPEX宣傳過。急割蓆的肥媽稱只是推介人們去上堂，由於她上過「加密豹」課程，覺得頗有用兼學費有優惠，因而向網民推介，肥媽強調從沒有叫人買加密貨幣。

說到手上持有的虛擬貨幣，肥媽稱並非JPC幣，因而她未有任何金錢損失。

不過網上流儔JPEX KOL的名單，傳聞苦主想向KOL尋仇，肥媽稱跟JPEX沒有關係，所以她不擔心。

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肥媽今年是非連連

今年對肥媽來說可謂諸事不順，經歷「是非之年」，5月18日，香港著名形象指導張學潤（Nel Nel）燒炭自殺身亡，身為好友的肥媽以「深切緬懷亡友NEL NEL 張學潤」為題拍片，令Nel Nel的家人和好友不滿，肥媽要發文致歉。

及至6月份，肥媽亮相TVB特備節目《永遠光輝 黃家駒》，期間獻唱《感激這對手》一曲，她聲稱此曲是30多年前黃家駒寫給她，又指家駒弟弟家強過往曾電致她，希望以全球發行方式紀念家駒。

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不過家強隨即於Facebook專頁怒轟肥媽滿口大話，其後肥媽翻出家駒的錄音帶demo寫著「肥媽」二字；家強之後撰文稱從沒跟肥媽提及家駒為她寫歌，肥媽即反擊，「雖然我是老人家，但別考我記性，或者你貴人善忘。」

另外，在8月中，肥媽原定於英國倫敦舉行3場慈善演唱會，突然急煞停，並即時接受退款服務。

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