【時尚速報】日本涉谷Parco 6樓搬到香港？　多啦A夢珍藏展＋任天試玩區＋日本直送蛋糕

▲ 到日本東京旅遊，怎也要到涉谷PARCO打打卡看看有甚麼新貨，想不到香港有店舖把這種一幢式的購物消費體驗搬到旺角Moko。（圖片:商店提供）

返日本東京鄉下探親，點都要在涉谷打下卡吧？指定要到的地方非PARCO莫屬，其中6樓可以話迎各大geek男潮女，有任天堂專區，也有很多動漫的店舖，又有名牌手袋進駐，勢估唔到這種一幢式的百名牌及生活精品百貨，LBuy趁踏進３周年，於旺角 MOKO新世紀廣場開設過萬呎旗艦店開幕，打話一站式買＋玩＋食＋遊的沉浸式購物新體驗！

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是次旗艦店還設有多個官方代理玩具專區，包括任天堂官方授權之試玩區提供多款正版日本直送遊戲及遊戲機，另有LEGO 貨品，同場更有多啦A夢、MIFFY、角落生物專區及日本直送手信零食、多啦A夢珍藏 Figure 展覽及為多啦A夢迷而設的神秘打卡位等，不論購物或打卡都非常適合，小朋友和童心未泯的大人一定樂而忘返。

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當然，怎少得滿足各種潮人鍾愛的奢侈精品？相比起其他專門店更大型更多款式，集合過千款名牌手袋，如Hermes、Chanel、LV、Gucci、Prada、Goyard、Moschino等，夢幻款式包括 Chanel 最新、尺寸最齊全的 Chanel 22、Classic金球款、Hermes 集齊金剛三色的BKC系列等；名牌手袋之外，旗艦店還設有 Rolex 高級腕錶專區等。

另外，旗艦店首次引入日本 Zeni Rone Cafe ，名字是零與九的結合，零代表創新，九代表圓滿，咖啡店由五星級酒店名廚主理，提供高端咖啡、甜點及輕食，特別是『虹吸式』萃取的咖啡，令客人可細嚐咖啡豆的圓潤口感；兼具20多款日本即日鮮製的點心。

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記者：黃鑑江