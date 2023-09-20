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【冒牌月餅】海關偵破1.6萬元假冒美心及半島月餅　拘3男女

社會 12:09 2023/09/20

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

海關偵破1.6萬元假冒美心及半島月餅，拘3男女。（曾秋文攝）

海關搗破美心及半島品牌的冒牌月餅，海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯表示，自本月（14日）起開展特別執法行動，打擊網上售賣懷疑冒牌月餅侵權活動，經月餅商標持有人協助下，人員在網上試買該批冒牌月餅，至今共檢獲49盒懷疑冒牌月餅，估計市值1.6萬元，行動中拘捕3名男女（28-41歲）及搗破兩個網上平台帳戶，搜查一個位於旺角的商廈單位和一個慈雲山住宅單位，檢獲該批冒牌月餅。

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冒牌月餅抄襲正貨的包裝盒外觀設計和註冊商標，最佳食用日期不同，二維碼的雷射貼紙驗證產品的編號有異，連結的網站亦有真偽分別，售價為正貨的七至九成，市民可細心觀察。

海關相信該批冒牌月餅沒有大量流出市面，正追查冒牌月餅的來源及送往政府化驗所檢驗是否適合食用及品質。

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記者：曾秋文

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