【提子營養】獨居港男果欄狂掃靚生果　塞爆雪櫃引熱議：糖份太高！

▲ 獨居港男果欄狂掃靚生果，塞爆雪櫃引熱議：糖份太高！

很多人都愛到果欄買新鮮又抵的生果，不過掃貨之餘要量力而「食」。日前一名獨居港男到果欄興奮掃貨，買回整整一雪櫃的提子和香桃，引起網民熱議。

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港男在Facebook「果欄夜遊行 約大家去分箱」群組發帖，表示「一去果欄太興奮，而家點算好？（一個人住）」。從配圖可見，港男家中雪櫃被塞滿水果，包括山梨縣產青提子、岡山縣產黑提子，還有滿滿2層的香桃，甚為壯觀。雖則興奮掃回大批靚生果，但由於是獨居，港男事後又表示憂慮，感覺自己無法吃完全部水果，或會造成浪費而擔憂。

網民熱議：糖份太高啦！

港男疑似「曬命」的帖文引起網民熱議，不少人對滿滿一雪櫃的生果表示羡慕，紛紛自告奮勇稱「可以嚟幫手食」、「在邊區？我可以買啲」；或建議港男可以分給鄰里街坊共享。另外，也有不少人將重點放在了水果糖份，表示如此大量水果若吃完實在糖份太高，分分鐘「食到糖尿」。

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營養師拆解提子糖份及功效

註冊營養師謝詠瑩曾指出，以一碗（16粒）日本香印提子來說，已經相等於7粒方糖，故過量進食水果都會吸收過多熱量。她還提醒，若製作一杯果汁，往往用上2至3個水果，果糖含量太高，不適合天天飲用，尤其是糖尿病患者，喝果汁會令血糖過高，容易引發併發症。長期攝取高糖食物不但會加速皮膚及細胞老化，以及出現增磅等問題，對於糖尿病病人而言，血糖如果長期超標則更易患腎病，心臟病或致視力模糊。此外，「血糖落腳」會加快糖尿病病人血管老化，以至神經線死亡速度，最終甚至可能要截肢。

提子雖然糖份高，但只要注意食量，提子能為身體帶來的健康功效絕對不少。註冊營養師張雅媛（Tunice）曾接受TOPick訪問表示，提子內含豐富營養，例如維他命A、C、E，β-胡蘿蔔素及多酚抗氧化物，能提升腦部及心臟健康，減低患痴肥及糖尿的風險，亦有機會預防癌症。常見的紫、黑、青、紅提子，每一款都各有功效：

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責任編輯：羅嘉欣