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【靚太安樂窩】中秋應節水果營養大拆解  柿與高蛋白質食物不可同食

休閒消費 13:31 2023/09/25

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營養師教你食用中秋應節水果注意事項。

一年容易又中秋，過節當然要吃應節食物，但吃得太多月餅，又會飽滯。如果吃中秋應節水果，感覺就更健康。

今集《靚太安樂窩》邀請營養師李杏榆（Annie ）為我們拆解中秋應節水果，包括柚子、梨、龍眼、柿和水蜜桃的營養價值，但原來食用這些時令水果，都有需要注意的事項。

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柚子的纖維最高

Annie表示，水果大部份都含有豐富鉀質、維他命C和纖維，能幫助腸道健康、免疫系統和抗氧化，但它們的果糖和纖維含量都有差別，當中柚子的纖維相對高一點，糖份就少一點，所以有些人會覺得柚子帶酸味。而梨、水蜜桃和龍眼的糖份就高一些，而纖維則比柚子少。

柚子帶酸味

食用水果要注意份量和清潔問題

Annie指，食用這些水果時，有幾樣東西需要注意，首先是份量問題。她指，每次進食一個拳頭或一個杯的份量，不宜過多，否則果糖亦會過多。例如一家四口的話，可選擇四款水果，將水果切開，再平均分為一杯的份量。

另一樣需要注意的是清潔問題，柚子需要脫皮，而龍眼則需要剝殼，這些水果不用太擔心有殘餘農藥，但梨、水蜜桃和柿，Annie指最好清潔乾淨，還要去皮進食，因為美國有農業協會每年公布數據，指梨和水蜜桃都含有最多殘餘農藥。

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柿含有較高的草酸鹽和鉀質

坊間有一個講法是吃完柿，就不要吃蟹，Annie表示，只要兩者進食時間相距一個多小時便可以。她指，有這個說法是因為柿本身的草酸鹽和鉀質高一點，因此有慢性腎病的人士，要避免與高蛋白質的食物一起進食，例如蝦、蟹、牛奶和雞蛋。

柿本身的草酸鹽和鉀質高一點

問到這幾款水果當中，那一款相對老少咸宜？Annie建議選擇梨和水蜜桃，因為兩者的纖維含量和糖份都是比較平均，但每次食量亦不宜過多。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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