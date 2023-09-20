【逆轉人生】印度貧民窟女孩獲美國男星發掘　15歲當上模特兒改寫命運

▲ 印度貧民窟女孩獲美國男星發掘，15歲當上模特兒改寫命運。

一次偶然的機會，足以改變一生。來自印度貧民窟的女孩意外獲美國遊客發掘，這位遊客其實是一名男演員，他將女孩的故事放上社交平台，令她為人認識，更當上模特兒改寫命運，猶如奧斯卡電影《一百萬零一夜》真人版。

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據《路透社》報道，3年前，美國演員兼編舞家Robert Hoffman遊印度，在孟買的貧民窟遇到一個笑容可掬的女孩。她就是現年15歲的Maleesha Kharwa，身材高佻的她臉上總是帶著迷人的微笑。Robert被Maleesha的笑容吸引，認為她很有潛質，於是在Instagram和YouTube發布了有關她與家人的影片。

Robert形容Maleesha為「來自貧民窟的公主」，他借助網絡的力量，在籌款網頁GoFundMe為Maleesha發起眾籌，以幫助她及家人擺脫貧窮的生活。自此Maleesha就成為印度的網絡紅人，IG現時有多達37.8萬來自世界各地的追隨者。

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猶如《一百萬零一夜》真人版

Maleesha彬彬有禮，說起話來流露著幸福，掩蓋了她背後的艱辛。事實上，她從小就失去了媽媽，只有單親爸爸獨力撫養她和弟弟，父兼母職照顧他們外，還要賺錢養家。

自Maleesha的故事傳開後，她獲得不少擔任模得兒的機會，更曾登上《Cosmopolitan India》雜誌的封面。她向媒體表示，「我感覺很好，因為我在鏡頭上和現實生活中看起來不一樣」。今年3月，印度奢侈化妝品品牌Forest Essentials選擇了Maleesha，作為旗下年輕系列Yuvati的代言人。她希望藉著這些機會，作為將來成為專業模特兒或職業舞蹈員的跳板，但現在打算專注於學業。

不少人以Maleesha的故事，與孟買為背景的奧斯卡得獎電影《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire）相比較。直至今天Maleesha與家人仍住在四周布滿垃圾的貧民窟小屋，但他們現在租了一間一房單位，有自己的廁所和自來水，距離貧民窟小屋只有很短的路程。

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責任編輯︰王明芳