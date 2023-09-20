【優惠速報】富豪雪糕車免費派雪糕雪條 周末一連3日遊走港九【附時間地點】
親子好去處 12:49 2023/09/20
近日天氣炎熱，出街都想食返杯雪糕透心涼。恒生銀行宣布將於本周末舉行「恒生信用卡 +FUN 祭」，一連三日在港九指定時間及地點派出雪糕車免費送軟雪糕及雪條，立即記低時間地點！
恒生銀行於周五（22日）起一連三日舉行「恒生信用卡 +FUN 祭」活動，分別到旺角、尖沙咀和銅鑼灣與市民玩遊戲及送雪糕雪條，無論是否有關信用卡客戶，只要到現場玩遊戲都有機會獲得。在周五首天的活動期間，更有「神秘嘉賓」現身，市民要留意喇！
最新影片推介：
雪糕車出沒時段：
日期：9月22日 ( 五 )
時間：下午1時至4時
地點：旺角砵蘭街朗豪坊對出
(有神秘嘉賓現身 )
日期：9月23日（六）
時間：下午3時至6時
地點：尖沙咀海防道
日期：9月24日（日）
時間：下午3時至6時
地點：銅鑼灣百德新街Donki對出
詳情以恒生社交平台專頁發佈為準。禮品名額有限，先到先得，額滿即止。
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責任編輯：王明芳