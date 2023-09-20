【網絡熱話】一蘭拉麵餐枱當洗手盆？　女子用自助飲水機洗手遭炮轟

▲ 一蘭拉麵餐枱當洗手盆？女子用自助飲水機洗手遭炮轟。

不少日式連鎖食店，均會於客人的座位前設置自助加水機，方便客人自行飲用。不過，近日台灣有女客人卻一時貪方便，將加水機當水龍頭，將餐枱當洗手台，直接洗手，令水灑滿枱上及地上。短片曝光後，不少網民痛斥女客人行為十分失禮及噁心。

最新影片:

一名女網民在論壇Dcard以「一蘭的洗手台？」為題，轉發5秒短片，片中可見一名做過美甲的女客人，於台灣當地一間一蘭拉麵分店中，扭開餐廳的自助飲用水水龍頭，然後直接洗手，接上再把手上的水「猛甩」於枱上及地上，令旁人亦嚇得目定口呆，女網民其後將影片公開，並痛斥對方行為不雅。

看到這個影片我真心覺得超級噁，我去都會用這個喝水欸？？？？？？

帖文曝光後，瞬即引起熱議，不少人亦批評女客人行為，「超沒品，桌子看起來像水槽嗎」、「桌子看起來像水槽嗎？」、「到底這種人是怎麼被養到大的」。

有聲稱曾在一蘭拉麵打過工的男網民則留言指「在一蘭打過工，發現這些人還不少， 除了弄到桌子和地板都是水以外，沒太大問題，我們要把桌子跟地板清過，這舉動是也不至於噁心啦」。

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責任編輯：羅嘉欣