  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家族榮耀之繼承者】佘詩曼完成新劇拍攝返港　獲粉絲送應援車加放煙花勁開心

娛樂 13:09 2023/09/20

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

一班粉絲真係好錫阿佘！

視后佘詩曼（阿佘）7月時與林峯、羅嘉良、王敏奕、陳靜、陳瀅等到馬來西亞拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》，今次再與昔日好拍擋合作，阿佘都拍得好開心。

除了忙於拍劇外，向來是「愛貨」的阿佘亦趁機在當地吃盡美食，更不時在社交平台開心Share。

【家族榮耀之繼承者】齊集港劇好戲之人　佘詩曼林峯「爆釘CP」合體再演情侶

粉絲準備應援車

其實阿佘甫到達當地已獲不少粉絲接機，之後連日來亦有不少熱情粉絲到現場探班，他們更非常有心，為偶像準備應援車，不但提供蛋糕小食，飲品外，更擺放了不少阿佘新劇的易拉架，供大家打卡。

一班粉絲如此有心，難怪氹得阿佘笑逐顏開，不停拍照留念。

點擊圖片放大
+12
+11

送上煙花打氣

除外，日前阿佘在社交網分享片段，原來其一班粉絲更為她送上煙花打氣，見阿佘在天台欣賞燦爛煙花，開心得手舞足蹈，擺出心心甫士，高呼「I LOVE YOU」，足見她很感激粉絲的疼愛和支持。

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：張盈悅專訪

TOPick柴犬追星

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【視后生日】佘詩曼獲圈中好友提前慶生玩得瘋狂　收新聞女王造型蛋糕超開心
17:16 2023/05/27
【視后生日】佘詩曼獲圈中好友提前慶生玩得瘋狂　收新聞女王造型蛋糕超開心
【News新聞女王】劇組驚喜Party賀佘詩曼生日　阿佘粉絲貼心應援無限供應水果飲品
15:49 2023/05/28
【News新聞女王】劇組驚喜Party賀佘詩曼生日　阿佘粉絲貼心應援無限供應水果飲品
【家族榮耀之繼承者】佘詩曼落實參與《家族榮耀》　與林峯相隔多年再合作爆釘回歸
10:17 2023/06/28
【家族榮耀之繼承者】佘詩曼落實參與《家族榮耀》　與林峯相隔多年再合作爆釘回歸
【家族榮耀之繼承者】齊集港劇好戲之人　佘詩曼林峯「爆釘CP」合體再演情侶
19:03 2023/07/10
【家族榮耀之繼承者】齊集港劇好戲之人　佘詩曼林峯「爆釘CP」合體再演情侶

你可能感興趣

【視后生日】佘詩曼獲圈中好友提前慶生玩得瘋狂　收新聞女王造型蛋糕超開心
17:16 2023/05/27
【視后生日】佘詩曼獲圈中好友提前慶生玩得瘋狂　收新聞女王造型蛋糕超開心
【News新聞女王】劇組驚喜Party賀佘詩曼生日　阿佘粉絲貼心應援無限供應水果飲品
15:49 2023/05/28
【News新聞女王】劇組驚喜Party賀佘詩曼生日　阿佘粉絲貼心應援無限供應水果飲品
【家族榮耀之繼承者】佘詩曼落實參與《家族榮耀》　與林峯相隔多年再合作爆釘回歸
10:17 2023/06/28
【家族榮耀之繼承者】佘詩曼落實參與《家族榮耀》　與林峯相隔多年再合作爆釘回歸
佘詩曼 娛樂人物職業 演員 馬來西亞 娛樂行業

最高瀏覽

【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
17:25 2023/09/18
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
【網絡熱話】女子搭高鐵拒換窗口位 遭一家三口辱罵兼毆打
14:12 2023/09/18
【網絡熱話】女子搭高鐵拒換窗口位 遭一家三口辱罵兼毆打
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
10:27 2023/09/19
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎