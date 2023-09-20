【家族榮耀之繼承者】佘詩曼完成新劇拍攝返港　獲粉絲送應援車加放煙花勁開心

▲ 一班粉絲真係好錫阿佘！

視后佘詩曼（阿佘）7月時與林峯、羅嘉良、王敏奕、陳靜、陳瀅等到馬來西亞拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》，今次再與昔日好拍擋合作，阿佘都拍得好開心。

除了忙於拍劇外，向來是「愛貨」的阿佘亦趁機在當地吃盡美食，更不時在社交平台開心Share。

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粉絲準備應援車

其實阿佘甫到達當地已獲不少粉絲接機，之後連日來亦有不少熱情粉絲到現場探班，他們更非常有心，為偶像準備應援車，不但提供蛋糕小食，飲品外，更擺放了不少阿佘新劇的易拉架，供大家打卡。

一班粉絲如此有心，難怪氹得阿佘笑逐顏開，不停拍照留念。

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送上煙花打氣

除外，日前阿佘在社交網分享片段，原來其一班粉絲更為她送上煙花打氣，見阿佘在天台欣賞燦爛煙花，開心得手舞足蹈，擺出心心甫士，高呼「I LOVE YOU」，足見她很感激粉絲的疼愛和支持。

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