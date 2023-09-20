【JPEX風波】莊鍶敏以獄警look反擊網民　霸氣預告即將回香港

▲ 莊鍶敏以獄警look反擊！

加密貨幣交易所JPEX事件引來全城關注，至今包括林作在內共有8人被捕。當中曾拍片介紹JPEX的莊鍶敏，被網友呼籲「早點回來自首」，現時身大馬的莊鍶敏在今日（9月20日）於社交平台突然公告返港日子。

莊鍶敏分享3張有份出演的電影《女子監獄》劇照，戲中莊鍶敏飾演一名獄警，其中一張見她制服趴在地上的女犯人，更神氣地擺出V字勝利手勢。

【JPEX風波】莊思敏成JPEX苦主50萬元資金被凍結 未有備案表示靜觀其變

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【林作被捕】裕美送叉燒飯透露林作情況 莊思敏以6個字回應JPEX風波

以獄警造型反擊?

當中她寫道「大家看了嗎？我過2日回來立即去支持一下。」之後更標籤「#電影 #女子監獄」

莊鍶敏這個反擊Post引來大批網民留言，當中包括「造型十分囂張」、「角色調轉」、「咁得戚」和「你好快就做第二張相」等。

有份投資JPEX的莊思敏，於本周日出席慈善晚宴時，向傳媒承認是JPEX事件苦主之一，牽涉金額約50萬元。由於她將離港飛往馬來西亞，因此未有到警署報案，等待多一個星期，靜觀其變再作打算。

▲ 莊鍶敏曾拍片介紹JPEX。（影片截圖）

希望純屬誤會

莊思敏表示透過一間找換店認識JPEX，強調沒有與平台直接聯絡，亦沒有合作關係。她坦承投資金額約50萬元，目前資金被凍結，警方及證監會正在調查當中，希望平台不是存心欺騙投資者、純屬誤會一場。

自爆出JPEX事件後，網民紛紛到其社交平台留言，當中有人勸她盡快回港自首，另外有網友亦留言指：「魚蛋媽今次返去萬國城做都唔掂啦…都係快啲返嚟自首啦…」，當時莊思敏以笑喊Emoji回應，被網民說很串嘴！

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