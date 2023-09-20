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【好人好事】善心男為捐造血幹細胞救罕病雙胞胎　日跑5公里鍛煉： 希望他們能多看看世界

醫生診症室 15:40 2023/09/20

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為捐造血幹細胞救罕病雙胞胎，善心男日跑5公里鍛煉。

一個善心的舉動，足以拯救兩條生命。上海一名28歲男子，近日成功捐獻造血幹細胞，救治一對患有罕見病的雙胞胎。而為了達到捐獻條件，他堅持鍛煉一個多月，每日跑步3至5公里，提升體格，最終通過體檢。他希望兩名患者日後健康成長，能多看看這個世界。

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活得健康啲

根據《澎湃新聞》報道，捐贈者曹署風在2021年一次義工活動中，看到捐獻造血幹細胞的宣傳，認為很有意義，於是決定參加造血幹細胞採樣，並登記成為捐贈志願者。今年4月，他收到配對成功的的通知，並第一時間同意捐獻，這一決定亦得到其父母的支持。

然而，在捐獻前的第一次身體檢查中，曹署風其中一個項目未達標，捐獻被逼中止。他得知等待救治的是一對罕見病雙胞胎時，既為他們擔心，又對於自己未通過體檢感到懊惱。

直至7月，曹署風再接到電話，被告知在全國範圍內都沒有更合適的志願者可以匹配，當時他下定決心鍛煉，「如果我不把握機會，以後可能再沒有機會救人了」、「患者沒有放棄，我也不能退縮」。

在接下來的一個多月，曹署風遵從醫生建議，按時吃藥，堅持鍛煉，每晚跑步3至5公里，日常飲食清淡不油膩，並且早睡早起，最終在8月底體檢合格，並於近日完成捐獻，成為上海第595例造血幹細胞捐贈者。

他亦為兩位患者送上祝福：

希望他們能夠健康成長，去做自己喜歡的事，多看看這個世界的每個角落。

上海交大醫學院附屬仁濟醫院血液科主任侯健表示，血液系統惡性腫瘤如白血病、再生障礙性貧血等，造血幹細胞移植是目前唯一的治癒方。現時造血幹細胞捐獻主要透過外周血採集，其實和捐血差不多，對於捐獻者不會造成太多的身體傷害。而透過捐獻，亦給予病人更多的生存希望。

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責任編輯：羅嘉欣

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