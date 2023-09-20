【東張西望】苦主指KOL串通遊說加入JPEX　林作與投資者語音訊息曝光【有片】

虛擬資產交易平台JPEX案件中，被捕人士之一的林作，其女友裕美昨天（19日）晚上於中區警署正門獨自離開，成功引開記者保護林作。而林作及律師從警署後門衝出，隨即登上私家車，由律師接走並避開傳媒鏡頭。

有苦主現身《東張西望》指KOL串通遊說加入JPEX，節目內也播出林作與投資者語音訊息。

【JPEX案】林作歷低潮裕美護男友 甘願共患難獲讚是滿分女友

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苦主現身《東張》

苦主「陳先生」向主持陳瑞菱表示：「好多KOL不停咁樣去慫恿人，用任何邀請碼去加入呢個JPEX App，我自己個人覺得佢哋全部KOL係夾埋囉。」

「陳先生」續指：「當你哋落貨嘅時候，佢哋就會逐個逐個去不停咁樣同你講，JPEX有咩好處、點樣去投資，佢亦都會騷俾你睇自己賺到幾錢，所以呢個App係可以不停慫恿你哋去入錢。」

▲ 苦主現身《東張西望》。（影片截圖）

林作曾自稱為受害人

林作在中環開設場外加密貨幣找換店OTC，更曾經宣稱自己已申請成為JPEX合夥人，更在通訊軟件內教人投資。

他在語音訊息中說：「你download咗我個App未？你用咗我個邀請碼入JPEX未啊？可以有折嗰啲交易費。」

▲ 林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波，在9月18日被警方拘捕。（陳靜儀 攝）

後來，林作自稱自己是受害人，並主動向警方備案，他向JPEX投資群組發送語音訊息：「各位，我啱啱就去完警局，就傾咗成個幾鐘，將我知道嘅、可以畀到嘅資訊、我現時最新大家嘅資訊，都話返畀警方聽，大家如果自己都想向警察報案，你去普通警局去報案，並無任何效用。」

然後指：「最基本嘅法律上嘅情況，就喺現時嚟講，佢個平台仲有運作，佢仲肯覆你，用唔同嘅理由都好，一般就已經令到警方難以介入，所以呢自己如果想去警局，我就唔係太建議，無乜用。」

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