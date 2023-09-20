林錦堂高徒陳培甡誇界別演出　與黎燕珊合作舞台劇《雷雨》

▲ 黎燕珊、李龍基及其未婚妻（左一）齊捧陳培甡和鄧有銀場。

由花錦繡劇團主辦，一連兩晚於高山劇場上演的任白戲寶《李後主》在本月17日圓滿完成。今次《李後主》演員陣容包括已故粵劇名伶林錦堂徒弟陳培甡，和他的好拍檔鄧有銀，因他倆已不是第一次演出此劇，所以他們在舞台上充滿默契，把劇中那種生離死別的情懷發揮得淋漓盡致。

每次陳培甡的粵劇演出絕對不惜工本，找來他弟弟亦即香港著名服裝設計師陳華國為他打造戲服，因為陳培甡覺得只要讓觀眾看得開心，再多的花費及心血也是值得的。

▲ 高志森、焦媛、黎燕珊捧場支持。

基哥趁機取經

而陳培甡的粵劇另一特色便是每次演出必定吸引不少演藝圈好友前來捧場，今次「李後主」也不例外，高志森、焦媛、李龍基與太太，以及為演舞台劇《雷雨》減去十多磅的黎燕珊均為座上客，他們更到後台為陳培甡打氣。

適逢基哥首次參與舞台劇，爆笑粵劇《代代扭紋柴》，他便趁機向陳培甡取經如何把握演好自己的角色。

▲ 陳培甡和鄧有銀。

問焦媛意見

陳培甡也碰巧在11月時和一班名伶公演名劇《雷雨》，更可能會同時身兼導演一職，他即時向近期忙於《南海十三郎》粵劇的高志森，以及快將在《香港鬼喜劇》演出的焦媛詢問舞台劇必須留意的地方。

陳培甡除感謝高志森、焦媛及李龍基的到場支持外，也表示和他們的閒聊中得不少靈感及啟發，相信在日後的工作中必定能做得更好，帶給觀眾最上佳的藝術享受。

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