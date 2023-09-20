【心臟危機】跑步機上突癱倒抽搐　印度19歲男大學生疑心臟病發身亡

▲ 印度19歲男大學生跑步機上突癱倒抽搐，疑心臟病發身亡。（影片截圖）

做運動要量力而為。印度日前發生一宗意外，一名男大學生在健身室使用跑步機時，走到一半突然「癱軟倒地」，並有抽搐徵狀，疑似心臟病發，送院急救後證實不治。過程都被健身室的閉路電視全拍下來，引發網民熱議。

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據印度新德里電視台（NDTV）報道，事發在當地時間16日上午，加濟阿巴德（Ghaziabad）一名19歲男大學生Siddharth Kumar Singh當時在一間健身室的跑步機快走。從閉路電視畫面可見，他走得愈來愈慢，突然就雙腳一軟、癱坐在跑步機上，並出現抽搐徵狀。

現場2名男子見狀，立即上前將他扶起，並把他送往附近醫院，最終不治身亡，被懷疑是「心臟病發」所致。

死者是家中獨子，剛升讀諾伊達（Noida）一間大學入讀一年級。其母在比哈爾邦（Bihar）一間公立學校任職教師。而在事發前10分鐘，他才剛與母親講完電話，未幾就發生憾事。而其遺體目前已由父親帶回家鄉，至於涉事健身室則暫時關閉。

做運動時心絞痛、胸悶是潛藏徵狀

香港心臟科專科醫生高耀鈞曾接受TOPick訪問表示，隱性心臟病大多沒有徵兆，但有時仍能捕捉到一些蛛絲馬跡。病人在日常生活上可能會不時感到胸悶、氣促等，但一來這些問題容易被當成其他問題，以致被忽略。

他表示香港人普遍較少運動，自己亦遇過不少「零運動」的病患，但他就指出部分心臟問題例如心血管堵塞，很多時候可以透過運動來發現：

血管堵塞平時可能沒有感覺，但做運動的時候就會出現不夠血的情況，出現心絞痛、胸悶等問題，這些都是患病的警號。

要減低患病及發病的機會，高醫生建議，市民即使沒有徵象亦可以定期進行身體檢查，看看是否有三高問題；如有吸煙習慣則建議戒煙，防範於未然。他亦建議市民平日多做運動，指出做運動除了可以維持身體健康之外，還有偵測作用，能令人早些發現血管阻塞或其他身體不適情況。

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責任編輯：羅嘉欣