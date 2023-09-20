【畢業生薪酬】8大畢業生薪酬比拼 補習天后拆解高薪秘訣起薪點相差1倍

▲ 8大大學畢業生薪酬比拼，補習天后梁賀琪拆解高薪秘訣，起薪點相差1倍。

學生選大學和選科，直接影響將來投身社會工作的出路，考入三大大學，但畢業生的薪酬前三名，卻不是熱門的三大大學。

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補習天后兼遵理學校創辦人的梁賀琪(June)早前在其Facebook專頁發帖，她拆解八大畢業生的起薪點，平均月薪是$23,416，港大和中大佔據首兩名，但第三名卻是八大中排名最尾的教育大學，平均月薪為$26,833，June指，

普遍家長都認為是香港三大，指港大、中大、科大，但是收入最高的畢業生第三位絕對不是科大，而是一間Q.S.全球排名榜上無名，而Research Rank跌出400名之外的大學，八大畢業生平均月薪是$23,416，HKU平均月薪為$29,083排榜首，CU畢業生平均月薪為$27,416排第二，排第三你以為是科大？錯了，是香港八大當中排名最尾的香港教育大學，平均月薪為$26,833。

June以蘋果同橙比喻這個排名，並指教大不是一間綜合大學，而是香港唯一一間師訓大學，教大跟本不參加Q.S.綜合排名，那你又如何可以直線比較呢？但八大院校畢業薪金差距，很主要是來自各大學科目不同，例如HKU/CU，由於醫科已經拉高了好多，醫護有關專業，如：醫科、牙科等，只有中、港兩大才有，這樣解釋有醫學院的港大及中大畢業生，平均月薪高的原因，而第二位是教育科畢業生，平均月薪達$27,750，2023年4月1日生效的官津校，最新中學學位老師起薪$34,060，

不窮不教學，此句說話要改寫了，至於薪金最低的科目為文科和人文科學科，畢業生平均月薪為$19,666，對比醫科學生平均月薪少$20,916，差距達106%，相差逾1倍。

▲ 八大大學畢業生的每月平均收入。(Facebook截圖)

如果公開考試成績不爭氣，入三大又不夠分，想讀PGDE又多人爭，文科人真是窮死一世嗎？June表示，本港近年教師流失非常嚴重，上學年官校教師流失率達7.3%，人數及比例均是歷年新高，教育局推出新計劃，參照聘請政務主任(AO)的做法，開放供明年及後年畢業的大學生，申請應徵為官校中小教師，換言之在學大學生可提早2年獲得聘請，而且若申請人欠教育證書可以「後補」，文、理、商科生都可以申請。

June又送出一個高薪錦囊，她指要提高薪金，最主動的方法就是擘大雙眼看清市場。純文科、純理科收入比其他專業為低，但過去兩年的老師移民潮，中小學老師短缺，學校須急聘未讀PGDE的老師，

我有好幾位學生，分別在2021年及2022年入職教席，一間私校、一間直資，還有一些入到津校，但是他們的薪酬都升幅達一倍，入職點大約等於point 13，約3萬港幣。

機會經常有，而且次次不同，第一；現在小學及幼兒園都不一定招聘老師，而且雙非BB達高中年紀，中學教席可能還有機會。

第二；DSE在內地席捲熱潮，在內地國際學校或港人子弟班都渴求老師，不過就要符合相關條件及資格，例如要考取內地教師資格證，每間學校、單位，要求都不同。

第三；內地長大的港藉畢業生，在香港教DSE有另類優勢，因為他們能流利使用普通話教學，教生物、物理、化學、經濟、地理、英文、中文同數學的老師，在香港簡直是稀缺人才，無論是公營學校或私校都在找這類人才。

都是那一句，擘大雙眼尋找機遇，自己前途自己把握。

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責任編輯︰王明芳

已獲梁賀琪授權刊登。