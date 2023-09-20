【婚宴人情】大學生赴婚宴只付$100人情　新娘1個原因樂意接受不嫌少

▲ 有內地女大學生去婚宴只付$100人情，新娘不單止毫不介意，還感謝對方出席。

去婚宴封幾多錢人情，向來引起網民討論。近日內地有兩名大學生出席一個婚宴酒席，只封了人情100元人民幣，被網民斥責金額太少。後來新娘解釋真相，不單止沒有嫌棄金額，還感謝兩人出席，為婚宴增添人氣。

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據內地《九派新聞》報道，來自浙江嘉興的女大學生小西（化名）在網上分享「蹭吃」的經驗，「蹭吃」即是去別人家或宴會上免費吃。小西稱約一個月前，她一時興起想去酒席，與朋友商討後，在交易平台發訊息徵求「可以蹭的酒席」。

可以隨份子錢（付人情）參加，不吵不鬧、安靜吃飯，幫撐場面，吃完就走。

獲新娘邀請「補充人氣」

數天後，她真的收到一位新娘邀請，新娘表示，原定獲邀的朋友沒辦法到場，想補充點人氣，詢問她和朋友能否以「新認識的朋友」身分前來參加3天後舉行的婚宴。

▲ 女大生和朋友以「新認識的朋友」身分去參加婚宴。（微博圖片）

小西續稱，由於她和朋友都不太了解當地禮金人情習俗，但又不希望「白吃白喝」，因此她向新娘查詢有關問題。新娘即示意她不需要給人情，「我也不收禮金什麼的，就是那桌訂了，放著也空。」

小西和朋友覺得不太好，因此當天她們各自封100元人情去參加婚禮。小西起初以為是嘉賓進場時送上人情，直到敬酒環節，她們看到別人遞上人情封給新娘，她才知道要這樣給人情。小西指一開始新娘不想接受她們的人情，是兩人夾硬塞到她手中。

小西憶述當晚的氣氛很好，看到新娘父親把她的手交給新郎一刻，心情很複雜，「看到別人能幸福，還是很感動的。」兩人當晚吃得很開心，在婚禮結束後還收到禮盒，包含喜糖、一瓶蜂蜜、一盒蜜棗和一包香煙。

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網民稱不應拘泥於人情金額

不過，小西把經驗在網上分享後，遭部分網民質疑她們封的人情太少，「100元不夠的，有可能要500元一個座位」、「我北方隨禮不熟的基本都在1000以上了」等。對此小西回應指，兩人始終是學生，沒有能力支付很多錢，但又不好意思不付，才選擇每人封100元人情。

有網民則表示理解，並指出：「主人家都沒說甚麼，網友激動甚麼⋯⋯又要是惡客上門強行白吃白喝」、「主人沒意見，客人沒意見，看客有意見」、「關網友甚麼事，網友不舒服可以去補多幾百給新娘啊」、「雙方開心最重要，真的不用拘泥於禮金的多少」等。

小西回應網民時表示，各地風俗不一樣，不介意網民質疑。她指自己並不特別擅長社交，在大學生活中亦從未出現過這樣的事情，感恩有這一段非常難忘和奇妙的經歷，「我會一直記住。」

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責任編輯：王明芳