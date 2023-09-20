《情牽煇黃經典演唱會》本周開騷　眾歌手密鑼緊鼓加緊排練

一連兩場「情牽煇黃經典演唱會」將於本周五（9月22日）在紅館舉行，演出嘉賓包括汪明荃、葉麗儀、陳潔靈（Elisa）、張德蘭、仙杜拉、華娃、雷安娜、羅嘉良、葉振棠、龍婷、周吉佩和李佳等，並由大師徐日勤任音樂總監。

當中汪明荃、華娃、陳潔靈和張德蘭早前特意相約在band房排練合唱《獅子山下》，並順道接受媒體訪問。

盼達成霑叔心願

汪阿姐表示，她有太多經典歌，所以歌單將交由導演挑選，不過最後名單先在此賣個關子，總之會是大家熟悉的經典作品，如入場觀眾認識演出嘉賓所唱的歌，希望大家也能如開party般跟著一起唱，相信屆時場面會是非常震撼。

至於華娃表示，很高興在排練室見到大家，感覺大家沒變和以往一樣那麽靚，她也會在台上唱她的首本名曲包括《芸娘》。

陳潔靈說她會唱《今晚夜》和《明星》，她憶述有次在很多年前的《煇黃演唱會》上也有唱《明星》，霑叔之後和她說想把《明星》以舞台劇型式和大家見面，Elisa期待在日後天時、地利、人和及有投資者的情況下，去達成霑叔這份心願。

▲ 仙杜拉、雷安娜。

演出意義重大

而張德蘭則說，以往唱煇哥的作品，大部分也是其他人填詞，不過她有3首歌是由霑叔一手包辦曲詞，包括《緣份》、《快樂是痛苦開始》和她最喜歡的《可知道》，但以往很少在台上演出這幾首歌，希望今次有機會唱給大家聽。

最後，Elisa覺得今次《情牽煇黃經典演唱會》意義重大：「因為適逢今年煇哥不幸離開了，我們也希望可以透今次演唱會做點事，去懷念煇哥，不過相信我們的心情可能會有點複雜，但必定會儘全力去做好演唱會，與觀眾打成一片。」

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