延續南豐紗廠中秋傳統  盆菜宴回首南豐數代人情味濃

▲ 南豐紗廠特意舉辦「中秋筷樂」盆菜宴，邀請昔日紗廠的「老伙記」及親友們於活化後的紗廠聚首一堂回味昔日情懷。

中秋佳節將至，是團圓歡聚的好日子，與工友同慶中秋亦是紡織廠的傳統。以傳承紡織歷史文化、培育Techstyle產業及延續香港故事為願景的南豐紗廠，特意舉辦「中秋筷樂」盆菜宴，邀請昔日紗廠的「老伙記」及親友們於活化後的紗廠聚首一堂。疫情過後，相聚時刻變得份外珍惜，今年的盆菜宴主角不限於長輩，更有小朋友參與，數代同堂一起回顧紗廠的舊日點滴，品嘗美味盆菜迎中秋，長幼跨代共融的溫馨畫面別具傳承意義。活動中更有應節的猜燈謎環節、兒童粵劇表演，以及南豐紗廠導賞活動，讓工友回味昔日情懷。

紗廠導賞 回憶共賞



50至60年代香港製造業發展蓬勃，荃灣更成為香港紡織工業的重地，其中業務迅速發展的南豐紗廠年產3,ooo多萬磅棉紗，一度成為香港產量最高的紗廠之一，穩佔行業的領導地位；1966年香港的登記人口為370萬人，其中從事紡織業的人員佔246,470人之多，足見紡織業輝煌的黃金時代。時至今日，南豐集團憑藉創新及以人為本的精神活化南豐紗廠，使該地成為集初創培育基地、體驗式購物及文化藝術學習於一身的地標項目。

是次的中秋聚宴，南豐紗廠透過港九紡織染業職工總會、陳延驊基金會、聖雅各福群會等合作伙伴，聯絡到逾百位見證紗廠發展的舊工友及其親朋好友，不少「老伙記」更邀來親友及子孫後輩慶團圓。大家在盆菜宴後更參與南豐紗廠導賞活動，回顧紗廠的今昔變化，重溫具歷史價值的裝潢與舊物，包括舊樓梯、「太平桶」及紡紗機。

▲ 在盆菜宴後舊工友參與南豐紗廠導賞活動，回顧紗廠的舊物，憶述當年在紗廠工作的經歴。

環保盆菜宴 禮遇迎佳節



享受溫熱盆菜、重溫紗廠點滴以外，宴會上所用的即棄餐具，均是從南豐集團同事家中回收未曾使用過的外賣餐具，藉以宣揚綠色環保的訊息，將減廢和可持續發展概念融入日常。此外，南豐紗廠亦為工友安排了豐富節目及慶節禮品。來自「查篤撐兒童粵劇協會」的小朋友帶來粵劇表演，健身導師教導大家拉筋動作，讓大家熱身準備參與傳統的中秋「猜燈謎」活動。每位參加「中秋筷樂」盆菜宴的「老伙記」及親友均獲贈由COURTYARD BY MARRIOTT（香港萬怡酒店）及Patisserie La Lune（望月）所贊助的月餅作為中秋節禮品。南豐紗廠亦送出本地人手車縫的紅白藍手機袋、南豐紗廠布袋及蝴蝶酥，預祝大家中秋節快樂。

▲ ​​​​​​​來自「查篤撐兒童粵劇協會」的小朋友帶來粵劇表演。

▲ 今年的盆菜宴主角更有小朋友參與，數代同堂一起賞花燈。

(資料由客戶提供)