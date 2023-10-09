３大類常見量詞知多啲　附免費工作紙下載

小學中文練習很難找？Tutor Circle 尋補 請來星級導師設計一系列的中文科工作紙pdf 供家長／其他補習老師免費下載，作自學、補習教材之用，今次就有《量詞練習》，先閱讀筆記溫習，再下載工作紙及答案，測試一下自己中文水平吧！

量詞是用來表示人、事物或動作的數量單位的詞，和錯別字一樣，錯誤的量詞同樣會令分數被扣，甚至會引人發笑！今次就整理了常用的「量詞」，幫助各位同學建立清晰概念，再做量詞練習吧！

1. 名量詞

定義：表示單位及度量衡，如人或物件的數量單位。

例子：「個」、「張」、「公斤」

用法：一個人、一張床、一公斤

2. 動量詞

定義：表示動作的數量單位。

例子：「眼」、「遍」、「下」

用法：看一眼、做一遍、跳一下

3. 複合量詞

定義：名量詞混合在一起共同使用的計量單位

例子：「批次」、「班次」

用法：這一批次貨、上一班次飛機

4. 常用例子

4.1 表示人的量詞

量詞：個、位、條

例子：一個人、一位老師、一條好漢

4.2 表示動物的量詞

量詞：隻、匹、頭、條

例子：一隻貓、一匹馬、一頭牛、一條魚

4.3 表示人和動物器官部位的量詞

量詞：個、隻、顆、根

例子：一個腦袋、一隻眼、一顆心、一根頭髮

4.4 表示植物的量詞

量詞：棵、株

例子：一棵樹、一株草

4.5 表示食物的量詞

量詞：頓、份、片、塊、粒

例子：一頓飯、一份早餐、一片麵包、一塊蛋糕、一粒米

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（特約）