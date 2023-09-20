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【過渡房屋】銅鑼灣兩座舊樓單位改建　聚賢薈26間過渡屋10月入伙

社會 16:04 2023/09/20

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

銅鑼灣禮信大廈有部分單位改建成過渡屋。（黃建輝攝）

地區服務團體「聚賢薈」於銅鑼灣營運26伙過渡房屋，10月入伙；最新已收到252宗申請，批出22戶申請。

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項目位於禮頓道禮信大廈、希雲街禮雲大廈，樓齡約60年，目前正等候重建，由發展商提供單位。「聚賢薈」將每個約500至600呎單位翻新一分為二，合共提供26個2至3人單位，每戶面積約300呎，以清水房形式租予基層家庭，月租4,400至6,550元。單位附設獨立洗手間、浴室，以及共用煮食空間和茶水間，租期2年。

「聚賢薈」主席李文龍稱，單位提供冷氣機、抽油煙機、窗花等裝備，但其他家電就要租戶自行物色，免造成浪費。若住戶有需要，也可向「聚賢薈」提出，可協助物色有心人贊助。

「聚賢薈」聯席主席、新民黨陳家珮稱，目前已接獲252戶申請，批出22戶，涉及10多個單親家庭、20多名小朋友。機構會繼續按計分制，租予輪候公屋3年以上的低收入家庭，居於惡劣環境、港島區居民優先。

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記者：吳卓峰

新民黨 陳家珮 銅鑼灣 發展商

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