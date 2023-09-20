【區議會】公開民建聯三會成員聯絡方法供尋求提名？　李慧琼：可透過民政署聯絡

▲ 民建聯舉辦「地區治理研習課程」畢業禮。（區綽彥攝）

區議會選舉將於12月舉行，民建聯主席李慧琼今日表示，民建聯領導層換屆，下星期會有結果，年底區選總體部署，留待民建聯新班子決定。被問到民建聯的三會成員否提名民主黨，她稱，不評論個別人士或政黨參選意願，歡迎所有符合愛國者資格的人參與，又指若有信件給三會成員，可透過民政事務署轉達。

民建聯今日舉辦「地區治理研習課程」畢業禮，政務司司長陳國基作主禮嘉賓，聯同李慧琼、副主席陳克勤及副主席兼課程總監周浩鼎一同主持畢業禮。多位該黨區議員、社區幹事出席。

李慧琼在畢業禮後，被問到民建聯區選預備情況，以及民建聯的三會成員否提名民主黨，她指，民建聯珍惜每次參與機會，基本上每次參全力，年底區選總體部署，留待民建聯新班子決定。她不評論個別人士或政黨參選意願，但現在「愛國者治港」，所有參加者必須是愛國者，一定要真心擁護基本法，效忠祖國，在愛國者原則確立後，歡迎所有符合愛國者資格的人參與。

對於有意參選來屆區選的民主派區議員稱，無法找到三會成員的聯絡方法，被問到民建聯會否公開該黨三會成員聯絡資料，李慧琼稱，據她理解，三會成員的資料在區議會網站，又指若有信件給三會成員，可透過民政事務署轉達。她認為，若有意參選，有意接觸提名人，一定有方法，相信民政事務署會做好角色。

李慧琼：爭取每個途徑參與社會服務 義不容辭推薦人選予行政機關

被問到民建會否推薦名單予特首，作委任區議員，李慧琼強調，民建聯爭取每一個途徑參與社會服務，若有機會，會義不容辭推薦合適人選予行政機關，不止區議會，所有公職。她舉例，包括但不限於130多位學員，都是有能力有心服務地區，貢獻國家。

至於會否擔心今屆區選投票率較低，李慧琼指，投票率受大環境、政治氣氛等因素影響，目前言之尚早。

陳國基致辭提到，為防止區議會再次成黑暴、港獨「攬炒」平台港府5月推出完善地區治理方案，需更多有心人士在地區耗深耕細作，期待包括在座的學員踴躍參與地區工作，政府全力推進區議會統籌工作，並務求明年如期到任。他稱，知道李慧琼不尋求連任民建聯主席，特別多謝李慧琼，多謝過去帶領民建聯為香港做實事。

陳克勤致辭表示，課程邀請多位官員，包括十八區民政專員講課，相信學員透過課程，對政府運作所遇到的困難及思維方式有更深的了解，他期望學員們學會換位思考，日後更好地與政府部門合作，共同促成良政善治。

民建聯於今年4月至9月舉辦「地區治理研習課程」，邀請多位官員及社會知名人士，包括民政及青年事務局局長麥美娟和五位相關政策部門署長，18區民政專員講課，共有130民建聯成員參加。

主禮嘉賓致辭後，向18區學員代表頒發畢業證書並合照留念，包括劉天正、李清霞、鍾港武、周潔冰、吳寶強、葉文斌、姚銘等。

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記者：區綽彥