  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 17:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區議會】會否公開民建聯三會成員聯絡供提名？　李慧琼：可透過民政署聯絡

政治 17:07 2023/09/20

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

民建聯舉辦「地區治理研習課程」畢業禮。（區綽彥攝）

區議會選舉將於12月舉行，民建聯主席李慧琼今日表示，民建聯領導層換屆，下星期會有結果，年底區選總體部署，留待民建聯新班子決定。被問到民建聯的三會成員否提名民主黨，她稱，不評論個別人士或政黨參選意願，歡迎所有符合愛國者資格的人參與，又指若有信件給三會成員，可透過民政事務署轉達。

民建聯今日舉辦「地區治理研習課程」畢業禮，政務司司長陳國基作主禮嘉賓，聯同李慧琼、副主席陳克勤及副主席兼課程總監周浩鼎一同主持畢業禮。多位該黨區議員、社區幹事出席。

李慧琼在畢業禮後，被問到民建聯區選預備情況，以及民建聯的三會成員否提名民主黨，她指，民建聯珍惜每次參與機會，基本上每次參全力，年底區選總體部署，留待民建聯新班子決定。她不評論個別人士或政黨參選意願，但現在「愛國者治港」，所有參加者必須是愛國者，一定要真心擁護基本法，效忠祖國，在愛國者原則確立後，歡迎所有符合愛國者資格的人參與。

對於有意參選來屆區選的民主派區議員稱，無法找到三會成員的聯絡方法，被問到民建聯會否公開該黨三會成員聯絡資料，李慧琼稱，據她理解，三會成員的資料在區議會網站，又指若有信件給三會成員，可透過民政事務署轉達。她認為，若有意參選，有意接觸提名人，一定有方法，相信民政事務署會做好角色。

李慧琼：爭取每個途徑參與社會服務  義不容辭推薦人選予行政機關

被問到民建會否推薦名單予特首，作委任區議員，李慧琼強調，民建聯爭取每一個途徑參與社會服務，若有機會，會義不容辭推薦合適人選予行政機關，不止區議會，所有公職。她舉例，包括但不限於130多位學員，都是有能力有心服務地區，貢獻國家。

至於會否擔心今屆區選投票率較低，李慧琼指，投票率受大環境、政治氣氛等因素影響，目前言之尚早。

陳國基致辭提到，為防止區議會再次成黑暴、港獨「攬炒」平台港府5月推出完善地區治理方案，需更多有心人士在地區耗深耕細作，期待包括在座的學員踴躍參與地區工作，政府全力推進區議會統籌工作，並務求明年如期到任。他稱，知道李慧琼不尋求連任民建聯主席，特別多謝李慧琼，多謝過去帶領民建聯為香港做實事。

陳克勤致辭表示，課程邀請多位官員，包括十八區民政專員講課，相信學員透過課程，對政府運作所遇到的困難及思維方式有更深的了解，他期望學員們學會換位思考，日後更好地與政府部門合作，共同促成良政善治。

民建聯於今年4月至9月舉辦「地區治理研習課程」，邀請多位官員及社會知名人士，包括民政及青年事務局局長麥美娟和五位相關政策部門署長，18區民政專員講課，共有130民建聯成員參加。

主禮嘉賓致辭後，向18區學員代表頒發畢業證書並合照留念，包括劉天正、李清霞、鍾港武、周潔冰、吳寶強、葉文斌、姚銘等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：區綽彥

相關文章

【菲沙研究所】香港首次失落全球最自由經濟體　港府︰「國際貿易自由」分項續列首位
22:48 2023/09/19
【菲沙研究所】香港首次失落全球最自由經濟體　港府︰「國際貿易自由」分項續列首位
【港產太空人】孫東：不止1名候選人進入定選階段　盼年內有好消息
今日 15:16
【港產太空人】孫東：不止1名候選人進入定選階段　盼年內有好消息
【虛擬資產】吳傑莊︰收到近百名投資者求助　議員要求10.9財經事務委員討論JPEX事件
今日 16:42
【虛擬資產】吳傑莊︰收到近百名投資者求助　議員要求10.9財經事務委員討論JPEX事件

你可能感興趣

【菲沙研究所】香港首次失落全球最自由經濟體　港府︰「國際貿易自由」分項續列首位
22:48 2023/09/19
【菲沙研究所】香港首次失落全球最自由經濟體　港府︰「國際貿易自由」分項續列首位
【港產太空人】孫東：不止1名候選人進入定選階段　盼年內有好消息
今日 15:16
【港產太空人】孫東：不止1名候選人進入定選階段　盼年內有好消息
【虛擬資產】吳傑莊︰收到近百名投資者求助　議員要求10.9財經事務委員討論JPEX事件
今日 16:42
【虛擬資產】吳傑莊︰收到近百名投資者求助　議員要求10.9財經事務委員討論JPEX事件
陳克勤 麥美娟 民主黨 民建聯 區議會 周浩鼎 李慧琼 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
17:25 2023/09/18
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
10:27 2023/09/19
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
【網絡熱話】女子搭高鐵拒換窗口位 遭一家三口辱罵兼毆打
14:12 2023/09/18
【網絡熱話】女子搭高鐵拒換窗口位 遭一家三口辱罵兼毆打