【航空業】國泰上月載客178萬人次　商務總裁：未來數月前景樂觀

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國泰航空公布上月營運數據，其中載客人次為約178.4萬，按年增603%。月內收入乘客千米數按年上升342.8%。乘客運載率增加19.4個百分點至 88%，以可用座位千米數計算的運力按年增加 244.9%。

今年首八個月，載客人次較去年同期增加1,302%，運力上升633.1%，而收入乘客千米數則上升 876.7%。

國泰航空於8月份運載11.6萬公噸貨物，較去年同月增加11.5%。月內貨物收入噸千米數按年增加 13.2%，運載率下跌 8.2 個百分點至 58.8%。

以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加 29%。在 2023 年首八個月，載貨量較去年同期增加 20.8%，運力增加 87.8%，而貨物收入噸千米數則上升 60.5%。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，踏入傳統暑期旅遊旺季的第二個月，8月份旅遊需求依然強勁。國泰會繼續增加航班班次，以滿足強勁的出行需求。最新恢復的約翰內斯堡航班反應非常理想，尤其受到由當地前往香港及其他城市的商務及休閒旅客歡迎。

8月上旬從香港及大灣區其他城市前往各個短途航點的休閒旅遊需求持續殷切。國泰留意到於8月中日本盂蘭盆節假期間，從日本前往香港及轉機到亞洲或歐洲航點的需求亦有所增加。至於8月下旬，客運需求由從香港及中國內地前往加拿大、美國及英國準備開學的留學生所帶動。

貨運方面8月份仍是空貨運業的傳統淡季，月內整體貨運需求及貨運量與7月份相若。一如過往數月，電子商貿活動持續活躍，帶動月內貨運量繼續增長。

展望未來，學生前往英國的需求持續增長，將推動9月份的業務。整體而言，國泰對2023年餘下數月的前景保持樂觀。

在貨運方面，9月份是傳統貨運高峰期的開始，企業為內地的「雙十一」及長途市場的「黑色星期五」等促銷活動提前作出準備，加上即將有全新的消費品推出，國泰留意到貨運需求已開始回升。

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記者：陳梓蔚