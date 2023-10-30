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小學作文五個小技巧　輕鬆改善寫作

特約 00:00 2023/10/30

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就讀小學的同學們，不知道你們平常在中文作文裏會不會常常遇到問題？比如文章結構寫來寫去都一樣，故事平鋪直敘等？到底怎樣才能讓自己的作文更有趣？同時把自己平日所學到的東西能應用在作文裏？今天 Tutor Circle 尋補 補習平台星級導師團隊來為大家分享一下五個小學作文技巧，提升考試分數吧！

小學作文技巧 1. 倒敘法

第一個小技巧是用倒敘法，透過某個物品來引起回憶，如相簿

首先說一些不太用閱讀都能輕易改善作文的方法。在文章結構方面，小朋友可能都習慣順序到把故事說出來，這種方法較直接和簡單。如果同學有能力的話，可以嘗試運用倒敘法，改變一下入題方法。

以題目「媽媽哭了」為例，我們可以寫，「我」因為看到相簿中我們在電影院門前的合照，想起那天我們一起看了一部感人的家庭電影，而回想起那天媽媽哭了一事。以先概述故事、由事物引起回憶的方法入題。

小學作文技巧 2. 首尾呼應

第二個作文小技巧是用首尾呼應：在結尾時回到一開始的相簿那裏

用上了倒敘之後，我們就能容易地做「首尾呼應」，以令文章的結構更好。我們可以想想我們在文章開首時是怎寫的，先寫自己對故事的想法和反思，然後回應文章開頭我們的想法或動作。

例如：「經過這件事之後，我更明白到媽媽到我有很大的期望，希望我能好好成長（反思），我把相簿放回書櫃，並決定以後一定要好好學習，才不會辜負她對我的期望（首尾呼應）。」

小學作文技巧 3. 多感官描寫

在故事內容方面，我們可以多運用「五感法」或「多感官」描寫方法寫作。五感是：視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺。我們可以在故事中選定一兩個值得仔細描寫的場景來描寫。

如承上例，我們可以寫我們一家走進電影院時的場景：
●    觸覺：空調溫度較低，讓我覺得有點冷
●    聽覺：電影院外不少有在討論要看甚麼電影
●    嗅覺：聞到爆米花的香味
●    視覺：電影院裏的走廊燈光較暗，以及其他看得見的佈置

小學作文技巧 4. 修辭手法

比喻、擬人、排比等，都是比較易用的修辭手法，我們可以在每次作文前、起草大綱的時候，就想想有甚麼場景適合用甚麼修辭手法，並且記下，寫在大綱裏，那麼我們就能更有意識地運用修辭手法，不會在作文時寫着寫着就忘了使用。

小學作文技巧 5. 多用近義詞、成語

最後，作文時常常出現的情況是重覆用詞，或者常常用到一些比較簡單的詞語，例如開心、高興之類，我們可以常提醒自己，更有意識地運用一些更高階的字詞，如：雀躍、喜滋滋等；或成語，如：洋洋得意、喜上眉梢、喜出望外、合不攏嘴等。而要累積這些字詞、成語，除了背詞語、成語之外，閱讀也是一個不錯的方法。

總結

語文是一門要較長時間來培養的科目，而作文要求小朋友把平日學到的語文知識加以運用，以表達自己，所以平日的閱讀是必不可少的，如果能把閱讀培養成習慣，自然能事半功倍了！

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（特約）

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