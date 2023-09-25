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重溫8大常用複句　免費下載小一至小六中文練習

特約 00:00 2023/09/25

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免費小一至小六中文練習下載小學中文練習很難找？Tutor Circle 尋補 補習平台請來星級導師設計一系列的中文科工作紙pdf 供家長／其他補習老師免費下載，作自學、補習教材之用，今次就有《複句練習》，先閱讀筆記溫習，再下載工作紙及答案，測試一下自己中文水平吧！

相信各位同學對複句一點都不陌生，但是有沒有深入了解這種句式的意義。原來複句的用意可於讓人於一句句子中，表達多過一個意思。這種句式常用於寫作，但同學又有否用對呢？以下整合了不同的複句類別，以便各位同學參考。

1. 並列複句

定義：由兩個或以上的分句並列組合而成，謹記分句之間的關係是平行或相對的，兩句是無主次之分。

例子：「也」、「又」、「既⋯⋯又⋯⋯」、「一方面⋯⋯另一方面⋯⋯」等關聯詞語來聯結。

例句：
欣賞音樂一方面可以陶冶性情，另一方面可以讓我們放鬆心情。
吸毒有害身體，又會影響情緒。

2. 承接複句

定義：透過幾個分句，敘述連續發生的動作或事情，分句之間有先後順序之分。

例子：「就」、「接着」、「首先⋯⋯然後⋯⋯」

例句：
弟弟放學後，馬上回家看卡通片。
天空是烏雲密佈，接着就下起大雨。
要走向成功，首先要定立明確的目標，然後努力實行。

3. 選擇複句

定義：由兩句或以上的分句組成， 表示要從中選擇一項。

例子：「還是」、「不是⋯⋯就是⋯⋯」

例句：
你喜歡雪糕，是蛋糕？
爸爸不是在公司工作，是在家休息。

4. 遞進複句

定義：由兩個或以上的分句組成，前句表示一個意思，後句在範圍、數量、程度、時間等方面所表示的意思則比前句更進一層。

例子：「更」、「不但⋯⋯還⋯⋯」

例句：
哥哥比我高，爸爸比哥哥更高。
不但是班長，是學校風紀隊的隊長。

5. 因果複句

定義：由前後兩個分句組成，前句說明原因，後句說出結果。

例子：「由於」、「以致」、「因為⋯⋯所以⋯⋯ 」

例句：
由於現在仍掛上個8號風球，小學只好停學。
叔叔常常吸煙，以致患上了癌症。
因為他欠交功課，所以被老師責罰。

6. 轉折複句

定義：兩個分句組成，前後分句的意思相反或相對的關係。

例子：「卻」、「雖然⋯⋯但是⋯⋯」

例句：
雖然這架汽車擁有很多功能，它的價值太昂貴了。
小明只是想幫鄰居的忙，無意中做了錯事。

7. 假設複句

定義： 由兩個有假設關係的分句組成，前句假設一個情況，後句說 出假設情況下會出現的結果。

例子：「要是」、 「即使」、「如果⋯⋯就⋯⋯」

例句：
要是他考試合格，媽媽便心感安慰了。
即使困難再大，我們要想辦法解決，決不能向困難低頭。
如果世界沒有水源，全物難於生存。

8. 條件複句

定義：由兩個有條件關係的分句組成，前句提出條件，後句說明附合條件下可產生的結果 。

例子：「只要」、「便」、「除非⋯⋯否則⋯⋯」

例句：
只要你努力讀書，定能考取好成績。
劃一槳，船便往前沖一下。
除非你停止嘗試，否則你永遠不會是失敗。

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（特約）

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