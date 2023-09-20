【前警虐兒】涉熱水燙傷女友5歲女兒　前男警認虐兒還押10 月中判刑

▲ 前男警涉虐兒，今於區域法院承認控罪押後判刑。資料圖片

曾強迫兒子作出猥褻作為、訛稱兒子肝生蟲向姨仔借醫藥費而被判囚68個月的48歲前男警，疑替同居女友的5歲女兒洗澡時，趁女友離開後以熱水燙傷其女兒致身體脫皮，事後前男警只使用燙傷藥膏塗抹女童傷處。警方約兩個月後接報，女童同日送院被發現傷口仍未癒合，右邊上身多個部位均被燙傷。前男警今（20日）於區域法院承認有意圖而導致身體受嚴重傷害罪的交替控罪，即看管兒童的人虐待或忽略兒童罪，還押至10月17日判刑；其女友則否認1項虐兒罪，明續審。

被告依次為F.S.L（48歲，前男警），W.N.M（32歲，女），首被告原被控1項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，以及3項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪，當中1項看管兒童的人虐待或忽略兒童為交替控罪。首被告今承認1項看管兒童的人虐待或忽略兒童交替控罪，他原被控的2項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪獲存檔法庭，另1項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪獲撤銷；次被告則否認1項虐兒罪受審。

控方於庭上指出，首被告過去有29項刑事紀錄，當中包括2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為，早前於高等法院被判監48個月，首被告另涉及24項欺詐和1項盜竊罪，在區域法院判監24個月，兩案總刑期為68個月。

案情指，事主X案發時5歲，為次被告女兒，首被告與次被告於2019年12月發展成為情侶，首被告於2020年1月與次被告及X同住，兩人均有照顧X。

2020年5月某個晚上，次被告替X洗澡期間外出接聽電話，首被告隨即進入浴室，用花灑將熱水噴向X，以致X的身體被燙至脫皮。X感到痛苦及驚慌並哭泣，嘗試關上水龍頭但遭被告阻止。X大叫要求關上水龍頭，又稱感到痛楚，惟被告仍未有理會。次被告聽到X的叫聲後進入浴室，首被告則馬上調至冷水，X隨即用冷水沖洗大腿及手臂等受傷位置，兩名被告事後僅以燙傷藥膏塗抹X的傷處一星期。

同於7月2日首被告搬出單位，警方於7月6日接獲報案，X同日被送往伊利沙伯醫院治理，醫生指X身體右邊多個部位，如手臂、頸，以及上背等，以及左邊腳背均有癒合不良的舊傷痕，X的傷疤另出現金黃葡萄球菌感染，X最終留院10天。醫生指從觀察可見X的燙傷傷口仍未癒合，出現多個水泡及疊加感染，反映其傷口護理不足。

兩名被告分別於11月被捕，首被告被發現在手機中有3張X燙傷後的相片。

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記者：梁錦麟