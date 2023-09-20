【北上消費】WeChat Pay HK 推「暢遊內地消費金」　家長支付子女內地考察花費零阻礙

北上不但成為港人渡週末的新熱潮，更成為遊學考察新趨勢，為方便香港學生到訪內地各個城市的遊學消費，WeChat Pay HK在香港政府教育局支持下，率先宣佈今年9月28日推出「暢遊內地消費金」功能，家長可透過WeChat Pay HK賬戶向子女發送消費金，學生無須綁定香港信用卡或銀行賬戶，即可在內地透过WeChat Pay HK以港幣消費，體驗移動支付的便捷。此外，學生還可使用內地大受歡迎的網上平台，包括滴滴出行、美團、大眾點評等，將消費金用於掃碼點餐、團購優惠等。新開通WeChat Pay HK賬戶的學生更可獲贈總值超過HK$80 迎新禮遇*，可謂驚喜重重！同時，為建立學生日行一善的習慣，學生每日於WeChat Pay HK 完成的首筆消費、派發利是或轉帳超過HK$1，可免費獲贈公益印花「小紅花」一朵，學生可捐贈予心儀的慈善項目。每捐出一朵「小紅花」，騰訊公益慈善基金會（簡稱「騰訊基金會」）將會同步捐出HK$1，寓行善於遊學。

現時，電子支付於內地大行其道，作為首個支援內地消費的港幣電子錢包，WeChat Pay HK覆蓋了內地各類型商戶，包括交通、餐飲、住宿、休閒等。WeChat Pay HK全新推出的「暢遊內地消費金」方便學生透過WeChat Pay HK賬戶接收由家長發放的消費金，於內地遊學時透過WeChat Pay HK支付衣食住行的消費，例如常見的掃碼點餐、線上小程序預訂茶飲、體驗共享單車等。線下付款時亦可以出示付款碼，或主動掃描商戶二維碼，並將暢遊內地消費金設定為首選付款方式。付款時，人民幣交易金額自動轉為港幣結算，免卻學生及家長提前兌換人民幣的繁複過程，更可享受優於市場的超優惠匯率及零手續費福利。發放消費金時，家長可同時透過「親情卡片」，傳送窩心訊息及祝福，增添情味。

WeChat Pay HK「跨境遊」頁面聚合超過100個內地必備小程序，學生可使用多個內地人氣平台，例如人氣飲品店「喜茶」、「奈雪的茶」，「瑞幸咖啡」小程序預先落單到店自取；「滴滴出行」預約內地的士及私家車，方便遊覽不同的博物館或商場；「攜程」預訂內地酒店、機票、高鐵火車票。一系列WeChat小程序猶如一站式生活指南，帶領初訪內地、人地生疏的小旅客逐步摸熟內地衣食住行，並提供快捷便利的服務，令家長更加放心。學生更可提前下載「美團」、「大眾點評」等應用程式，交易時選擇使用消費金，以體驗內地團購優惠價錢，享受與內地居民看齊的專屬優惠及禮遇。出發前記得先完成WeChat Pay HK賬戶的身份認證，審核需時 1至3個工作天。

「暢遊內地消費金」嶄新功能將於今年9 月 28 日開啟，為迎接新一批小用戶，WeChat Pay HK 將向每位新開通WeChat Pay HK賬戶並已完成身份認證的12 至25 歲用戶提供總值超過HK$80 的迎新禮遇，當中包括通用電子現金券、銀行賬戶專屬電子現金券、港鐵「搭車碼」專屬電子現金券、電訊繳費專屬電子現金券等，全方位照顧內地遊學需要。

學生們在內地體驗跨境支付的同時，也可以體驗慈善數碼化，為慈善出力！學生透過WeChat Pay HK每日完成首筆消費、發放利是或轉賬且金額高於HK$1時，可免費獲得一朵小紅花，每朵小紅花相等於騰訊基金會的HK$1捐款。學生透過「慈善」頁面選項進入「日行一善」專頁，把小紅花捐贈給香港公益金撥款支持的會員機構及項目，當中包括公益金寶達銀鈴護士站、長者脫牙優惠計劃以及白內障手術資助。每捐出一朵小紅花，騰訊基金會將會捐HK$1善款，並由香港公益金分別捐予有關機構及項目。學子們寓行善於遊學，為內地之行添意義！

騰訊金融科技副總裁洪丹毅先生表示：「內地幅員遼闊，資源豐富，不但是港人消閒娛樂的熱門目的地，更是深入考察文化歷史及體驗生活的好地方。WeChat Pay HK全新推出的『暢遊內地消費金』針對香港學生內地考察生活的需要，不但提供便捷的電子支付渠道，更透過操作簡易的小程序讓學生體驗內地多個受歡迎的衣食住行平台，助他們短時間內感受內地生活，並得到難忘美好的考察體驗。」

騰訊青年發展委員會副主席李子樹先生表示：「騰訊希望讓互聯網成為青年與未來的連接器。這次 『暢遊內地消費金』，我們期望能讓更多香港學生親身感受移動支付等發展帶來的種種便利，鼓勵香港學生多了解內地情況、社會風貌、民眾日常生活和學習環境，並以消費後捐小紅花的『指尖公益』行為，啟迪學生行善助人的精神。」

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