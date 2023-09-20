【呈請清盤】凱施餅店公司清盤案欠逾2,450萬押後再訊　公司等被追1.2億按揭貸款兼收樓

▲ 凱施餅店經營公司被呈請清盤，聆訊押後至10月再訊。資料圖片

擁有多間分店的凱施餅店，其相關公司早前被債權入稟高等法院呈請清盤，清盤聆訊排期今（20日）於高等法院進行。庭上透露凱施食品有限公司拖欠4名債權人逾2,450萬元，呈請人東亞銀行一方表示被拖欠債項300萬元，目前正與凱施經營公司磋商解決，申請押後清盤聆訊。聆案官將清盤聆訊押後至10月4日，其間待雙方再作商討。 另外，凱施食品有限公司及老闆蕭偉堅夫婦等人，再遭信貸公司入稟高院，追討按揭物業貸款共逾1.2億元，以及將6個按揭物業交吉。

被呈請清盤公司為Hoixe Catering Company Limited(凱施食品有限公司)，呈請人為東亞銀行有限公司。

呈請人一方於庭上指出，正與凱施公司作磋商，要求押後4星期，公司及破產管理署均不反對。其中1名債權人領展物業有限公司一方表示擬申請取替清盤呈請人，並指被拖欠逾1,000萬元債項，以及仍被佔用10個物業，認為磋商與領展無關，故反對押後清盤聆訊。另兩名債權人代表表示不反對押後，並透露分別被拖欠逾750萬及400萬元。聆案官最終押後清盤聆訊至10月4日，待呈請人與公司商討。

另外，凱施餅店老闆夫婦蕭偉堅夫婦及相關公司凱施食品有限公司等，分別遭4間貸款公司入稟高等法院，指於2022年9月22日，分別以共6個按揭物業作抵押，獲提供信貸便利2,200萬、1,320萬及8,500萬，涉款共逾1.2億元。4間信貸公司現入稟追討抵押項下之欠款，並要求將6個按揭物業交吉。

原告為靄華物業信貸有限公司、貸款易有限公司、信貸易有限公司及理財易有限公司。答辯人包括凱施食品有限公司、嘉中有限公司、時利置業有限公司、海隆置業有限公司、李緯萍、蕭偉堅、元雪全、蕭偉成、蕭偉明及蕭穎笙，分別為借款人、抵押人及擔保人。

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記者：林育慧