【時尚速報】SOU.SOU快閃店登陸太古APITA　推香港獨家限量「十數」+「微笑」別注產【內附多圖】

▲ 太古城APITA開設京都SOU．SOU快閃店。（攝影：何偉雄）

早前日本駐香港總領事館總領事岡田健一說到，今年7月訪日香港旅客人數接近22萬人﹗再一次證明港人對日本文化和美食都非常鍾情，就是時裝為例，來自京都的SOU．SOU在港擁有不少支持者，適逢SOU．SOU踏入20週年，太古城的APITA由即日起開設《20週年慶，香港限定PART 1》快閃店，不少產品還是香港獨家別注版，「粉絲」們還不快快掃貨。

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話說SOU · SOU的創辦人來自位3朋友，包括圖案設計師脇阪克二、建築師辻村久信和創意總監若林剛之，他們以「創造全新的日本文化」為理念，將繽紛可愛及充滿現代感的印花圖案結合簡約創新的和服概念，製作每天都可以使用的和裝及家具等，將傳統融入現代生活。

分趾鞋備受好評

而品牌取名為SOU · SOU，則是源於日本人的日常寒暄語そうそう（讀音：梳一梳一），即「對、對」的意思，在日常會話中表示確認和認同。

過去的20年間，產品設計推陳出新，好評從日本擴散海外，除了香港外，台灣人氣更是鼎盛，當中最著名的產品一定是分趾鞋「地下足袋」更被譽為「日本鞋類的最高傑作」！

今次《20週年慶，香港限定PART 1》快閃店，將帶來超過200款SOU．SOU日本原創直送產品，最特別的是更推出兩款2023香港限定圖案「十數」及「微笑」產品，原來SOU．SOU由品牌成立至今已推出超過800種原創圖案，當中以「十數」及「微笑」最受歡迎。

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品牌經典圖案

「十數」最早出現於1995年，品牌的圖案設計師脇阪克二說：

全球廣泛的使用阿拉伯數字非常簡約，並且超越國籍、性別和年齡。它們是精心設計的符號，甚至可以變成形狀。用它製作紡織品所面臨的挑戰是：這是人們到處都能看到的符號，我如何能把它們變成一種有吸引力的形式。即使沒有商標，光看圖案便知道是甚麼品牌！那就是現在我們熟悉的「SOU．SOU十數」。

至於「微笑」創於2011年，最初其實是脇阪克二隨手畫在紙皮上的裝飾，但他一直將這幅紙皮掛在工作室的牆壁，直至有一天，創意總監若林剛之突然指著牆上的 「微笑」圖案說：

脇阪先生，我們用這個圖案來製作染織印花吧 ！

對於這個遲來的喜歡，若林剛之笑著地說對「微笑」的感覺如像是一個小學三年級時沒有感覺，到小六時才突然愛上的女生。

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而「十數」和「微笑」今次來到香港更採用了靈感來自香港5、60年開始盛行的紙皮石色相，加上全由京都製造，這個限量別注版肯定是SOU．SOU支持者的必入項目。

《SOU．SOU 20週年慶 香港限定PART 1》快閃店

日期：由即日起至10月7日

時間：11am-10pm

地點：太古城中心2期地下APITA地面

查詢：2885 0331

記者：何偉鴻