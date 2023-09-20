【猥褻女童】涉課堂非禮兩女童以色列籍導師囚2年　法官斥被告用獎勵引誘兒童

▲ 英語導師涉非禮兩女童，今於區域法院判監2年。資料圖片

34歲以色列籍英語導師涉於2021年5月，教授英語時要求兩名年僅6歲及7歲的女童拉起衣物後拍照，再送贈女童鎖匙圈，讚揚女童有勇氣。涉案導師早前承認向兒童作出猥褻行為及管有兒童色情物品共3罪，今（20日）於區域法院被判囚2年。法官判刑時指，被告用獎勵引誘兒童，在受害人的同學面前作出性侵，被告另有酒癮問題，鍾情兒童色情物品，重犯風險中高。

以色列籍被告代號為T.E（34歲），早前承認2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及1項管有兒童色情物品罪。

辯方求情指，被告在還押時被囚友得知他涉侵犯兒童，因而被人孤立，搶走食物及踢他，在獄中情況困難。辯方又指被告深感懊悔，本案亦非同類案件中最嚴重。

法官葉佐文判刑時引述被告背景指，被告在家鄉從事網絡安全工作，及後來港工作。心理報告指，被告有酒癮問題，鍾情兒童色情物品，重犯風險中高。

法官表示，受害兒童年幼，被告用獎勵引誘兒童，在受害人的同學面前作出性侵，就2項非禮罪判監20個月，管有兒童色情物品罪判監1個月，部分刑期分期執行，合共判囚2年。

控罪指，被告於2021年5月15日，在香港某英語教育中心課室，向6歲的女童X及7歲女童Y，作出嚴重猥褻作為；被告另於2021年5月16日，在粉嶺某單位管有貯存於被告的電腦內、載有兒童色情物品的211幅照片及6個影像片段。

案情指，被告在英文課堂教授「肥和瘦」的含義時，要求X拉高衣服讓自己看X有多瘦，X原本拒絕，被告表示送2份禮物給X後，X最後願意拉起上衣，被告拍下X的照片，送了兩個公仔鎖匙圈給X作為禮物。被告在課堂上又要求Y拉起連衣裙，同樣拍下照片，被告要求Y讓他看下體，被Y拒絕。Y事後向父親投訴，被告被捕。

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記者：陳曉欣