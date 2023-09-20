【食物安全】食安中心測非熱食雞肉結果大致滿意　籲業界加強食安意識

▲ 食安中心從市面上收集了100個非熱食雞肉食品樣本，測試其微生物質素指標。（湯致遠攝）

食物安全中心於去年9月至11月期間，從市面上收集了100個非熱食雞肉食品樣本，測試其微生物質素指標，如大腸桿菌、金黃葡萄球菌等，整體結果大致令人滿意，並向公衆及業界提供建議，提醒店舖在處理食材及製作的過程中，需加強食物安全意識。

食物安全中心科學主任莊梓傑指，食物安全中心在全港食肆及外賣店收集共100個非熟食雞肉食品樣本，當中包括40款手撕雞、40款切雞、15款手撕雞菜式如雞絲海蜇、雞絲粉皮及5款手撕雞沙律，並就其微生物質素、數量及安全進行測試。95個適用樣本中，92個非熱食雞肉樣本屬滿意水平，3個手撕雞樣本的大腸桿菌為尚可水平；而微生物安全指標則所有樣本均為滿意。他表示，食物安全中心已提醒店鋪商戶在處理即食食材時須遵守良好衛生規範，避免交叉污染及細菌滋生，亦再次到上述3間表現尚可的食肆抽取同一款式的食物樣本作微生物化驗，測試結果全屬滿意。

貯存雞肉溫度過高易令致病菌滋長 食安中心製指引加強業界衞生意識

莊梓傑指，部分店鋪為了保持雞隻肉質鮮嫩，只會烹調至剛熟，未必能夠完全殺死所有致病菌。他續指，煮熟的雞隻通常要再經人手處理程序，如食物處理人員不遵守良好衞生規範，食物或會受致病菌，如金黃葡萄球菌污染。如菜式在奉客前貯存期間的溫度過高，亦可能會令致病菌滋長。

食物安全中心首席醫生周楚耀表示，已製作相關指引加強業界在製作時的衞生意識，協助減低風險。他建議業界縮矩沒有溫度控制下處理熟雞肉的時間，並記錄製作時間，以及將製備好的雞肉食品分成小份放入雪櫃貯存，只取出所需分量使用，避免把生的食物和熟雞貯存於同一雪櫃內接近的位置。周楚耀又提醒市民，如購買非熱食雞肉食品，應該及早食用。如非立即食用，應以攝氏4度或以下冷藏，避免細菌在室溫環境下滋生。

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記者：吳穎嵛



