【說笑之人】區焯文 「妒忌」袁富華吳肇軒揚威海外　導演謝票偶遇爸爸極感動

▲ 《說笑之人》導演區焯文。

由袁富華及吳肇軒領銜主演的港產片《說笑之人》，是區焯文第3次執導筒的作品，他示：「電影得到天下一支持，除資金外，最大的感受是大家有共同的想法，希望拍一部鼓勵香港人的電影，或者可以說是令大家在面對逆境有所共鳴的電影！」

《說笑之人》主題為「笑住喊，喊住笑」 ，對此區導都有較深感受，電影中後段講到爸爸華哥（Ben哥飾）主動跟囝囝文少（吳肇軒飾）提出希望去睇佢講一次棟篤笑。

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▲ 區焯文

一take過超額完成

區導解釋：「當時的難度在於兩位要表達出『笑住喊，喊住笑』的感受，軒仔負責在台上講棟篤笑，但因為爸爸第一次睇表演，他心理上都會有壓力，由他在校中唔想認爸爸，直到他將爸爸介紹給講棟篤笑的隊友，再對着爸爸講棟篤笑，其實是他人生關口的一大突破，同時以棟篤笑形式講出跟爸爸相處的點滴。」

導演續指，台下看表演的Ben哥同樣有表達出矛盾的心態 ，一來開心可以睇到囝囝的表演，二來棟篤笑的內容都是他本人的切身經歷，這種心情都難以演繹，不過兩位演員都一take過超額完成。

▲ 袁富華與區焯文

馬不停蹄謝票



電影上映後，區導與眾演員馬不停蹄展開一連串的謝票，區導直言：「頭兩天的票房未如理想，觀眾較為人丁單薄，黃金時間的場次都只得十多位觀眾，兩晚都失眠。」

不過悲劇當中的確有笑有淚，特別的事亦發生在《說笑之人》謝票場中，導演指：「第3日謝票有一場9成滿座，令我情緒較為激動，非常感謝大家支持小本製作，正當我打算離開，有位觀眾向我揮手，原來正是我爸爸，我真的毫不知情，因為爸爸問我講攞票時似足戲中Ben哥問囝囝可否去看棟篤笑一樣，最後向觀眾介紹我心目中的華哥，這一天對我來說好難忘及感動。」

▲ 區焯文父子。

導演感「妒忌」

講到Ben哥及軒仔憑《說笑之人》遠赴芝加哥領獎，區導笑言「妒忌」，實際上替兩位感到榮幸，因為他們率先跑出為《說笑之人》爭取殊榮，上映翌日就在芝加哥獲獎，由本土去到國際，有一個非常好的開始。

區導笑指，Ben哥及軒仔自稱「片場百厭星」這個稱號實在非常貼切，不過兩位埋位時相當專業，鏡前鏡後百厭地培養出那種父子情，空閒時又會緩和現場氣氛，有務實的演技，又有即興發揮，大家溝通非常良好。

荃灣具獨特性

此外，《說笑之人》整套戲大部分取景地都圍繞在荃灣，全因區導自小在荃灣長大，每個地方對他來說都有滿滿的人情味，他說：「我自己的創作取向是唔熟唔拍，或者算是唔熟唔識拍，我熟才可以拍出這地方比較透切的了解。加上今次想以自己最熟識的時丶地丶人來創作一個最貼身的故事，嘗試拍一個觸及內心最深處的戲！」

他補充：「當然荃灣在香港有一定的獨特性，香港第一個發展的衞星城市，有60年歷史，到近幾年還仍有新地標落成，集新舊人事於一處。戲中我也處處表達了這一點，唐樓與新樓盤毗鄰，總覺得有一種繼往開來的味道！」

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