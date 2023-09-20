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【國際影后】張曼玉激罕復出拍廣告　學懂愛自己：不需害怕別人怎麼看

娛樂 16:23 2023/09/20

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

張曼玉（Maggie）現在學懂愛自己。

國際影后張曼玉（Maggie）近年再度活躍起來，去年6月在港出席時裝品牌活動，偶意會亮相內地綜藝節目中亮相。

近日張曼玉激罕地為某護膚品牌拍攝廣告，其凍齡靚樣再度成為網民熱話！

於廣告短片中，張曼玉自在地騎著單車，隨性地漫步在倫敦的大街小巷，又在草地上野餐和玩狗，盡情享受著自己的me time。

【不老女神】58歲張曼玉與友歡聚玩自拍　無懼素顏真實狀態曝人前

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【國際影后】張曼玉減產後享受法式生活　Maggie素顏獲讚：依然年輕貌美

張曼玉：要真心愛自己

當中有幾個大特寫鏡頭，只見58歲的張曼玉氣色好，當中她感性說：「以前的我每天都忙，沒有注意到『愛自己』，還好現在也不太晚」。

在經歷多年的歲月洗禮之後，張曼玉懂得了如何「愛自己」。她說：「Life is Not a Race，每個人都可以用他的方式，去寫出他自己的劇本，不需要害怕別人怎麼看。成為最棒的自己，每一天都要好好的、真心的愛自己」。」 

張曼玉在2004年演出電影《錯的多美麗》（Clean）後，就開始減產，其後參與的電影均是客串性質。

未有劇本能打動

她曾表示已演出80多部電影，嘗試過各類角色，如果沒打動她的劇本，寧願過自己的生活。據知2004年後，她已推掉40多個劇本。

今年初，張曼玉突然進駐內地社交平台抖音，一日狂吸逾5000萬粉絲，7月中，她分享一段18年前的短片，紀錄當年在法國巴黎的生活！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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