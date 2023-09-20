【癌症殺手】26歲女陪媽媽求醫順便體檢　意外確診血癌大驚：平時沒有不適

▲ 26歲女陪媽媽求醫順便體檢，意外確診血癌大驚：平時沒有不適！

定期體檢非常重要，因癌症隨時悄然而至。一名26歲女子某次陪媽媽求醫時順便體檢，結果竟被查出患血癌，令平常沒感到任何身體不適的她大為震驚。

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根據内地媒體搜狐報道，中國浙江省一名任職英語老師的26歲女子，某日陪同她的媽媽到醫院求診。期間，女子想起自己之前接受體檢顯示白血球計數偏高。雖然沒有任何身體不適，但因對先前的體檢報告心有疑慮，於是她決定到血液科再做一次檢查。

確診「慢性骨髓性白血病」

女子接受了染色體和基因檢測等一系列檢查，1星期後，她收到報告，震驚地發現自己患「慢性骨髓性白血病」，即血癌。女子非常焦慮，以為自己命不久矣，但浙江大學醫學院附屬第一醫院的醫生向她保證，此類型血癌與急性的不同，治療和控制的效果更好。只需按時服用標靶藥物、不擅自停藥，定期覆診，絕大多數患者可以恢復正常生活。

最終，女子積極遵循醫生建議，配合治療按時服藥，1個月後再檢查，發現相關指標都已恢復正常，沒有進一步惡化，幸運康復。

血癌症狀及3大高危風險

據醫管局資料，白血病（Leukaemia，也稱血癌），泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種，也包括霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。白血病是香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。

血液及血液腫瘤科專科醫生謝偉財早前接受TOPick訪問時表示，由於血癌患者骨髓中未成熟的造血細胞增生，堆積在血液及骨髓，令正常細胞減少。常見情況例如紅血球若足時，患者臉色蒼白，又感疲倦、眼花、氣喘；白血球不足時，會出現發燒、抵抗力差；血小板不足，身上會出現瘀青、紅點、紫斑及流牙血。 點擊大圖看更多徵狀：

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另外，謝醫生又指，血癌主要是身體基因突變而導致造血細胞變異，大部分病人病因不明，但有3大因素會提高有關患病風險：

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責任編輯：羅嘉欣