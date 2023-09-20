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【JPEX騙案】陳怡獲釋後拍片講拘留經過　稱保釋金100萬元

社會 17:42 2023/09/20

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陳怡日前被捕。(資料圖片)

JPEX涉嫌詐騙案，網紅林作及陳怡等8名男女被捕，他們昨晚(19日)獲准保釋離開警署，其中林作一改高調作風，由警署後門離開；而陳怡昨晚則在Youtube預告「老娘回來了!!」，「同大家講吓被羈留的一天」。至今午(20日)2時許，陳怡上載一條19分鐘長影片「我在拘留所的一天，保釋金100萬」的影片，講述被捕及拘留的經過。

在片中，她講述自己被捕及拘留的經過，但表明不能提及JPEX案情，同時亦呼籲支持者不用擔心其安全，「我唔係樂觀咁簡單，我係好清楚自己做緊啲咩，一路以嚟我拍嘅片，喺幾日之前一路出嘅片，都係呢個方向。」

她形容今次被捕是警方「要交差」，因此自己都作出配合，「你諗吓如果件事係咁大，點解我依家可以保釋？如果我係犯罪，我諗我會一路喺羈留所等到上庭，唔會係咁樣出嚟同大家講嘢。」

她又描述拘留所的環境：「其實好多小情節都好似睇電影睇過，包括嗰啲臭格，所以唔會好驚或者好唔開心。同律師嘅對白亦都好似電影咁。羈留所入面環境比想像中好，甚至比一般人住嘅地方好。」

對於被揶揄被捕時的樣子與平日拍片不同，陳怡則解釋指是自己未沒準備，「其實我知道要入羈留所，咁我一定唔會着返平時嗰啲衫同高踭鞋，同埋根本無時間化妝吹頭。我無考慮咁多，最緊要暖，但係都俾你哋大造文章，做女人真係慘。」

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