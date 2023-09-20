【個人資料】私隱專員公署稱選舉事務處屢洩個人資料　就其個人資料系統發表視察報告

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私隱專員公署今日（20日）就選舉事務處的個人資料系統發佈視察報告。



自2017年以來，選舉事務處屢次發生個人資料外洩事故，每一次事故均引起傳媒廣泛關注和公眾批評。基於上述背景，個人資料私隱專員鍾麗玲根據《個人資料（私隱）條例》的權力，對選舉事務處進行視察，審視其個人資料系統，藉此加强選舉事務處對其持有的個人資料的保障，並防止類似事件再次發生。



視察結果顯示，選舉事務處致力實施個人資料私隱管理系統，為保障個人資料私隱建立了穩健的基礎，並透過持續評估及監督該系統以確保符合《私隱條例》的要求。

考慮到選舉事務處正落實執行政府資訊科技總監辦公室一份檢討報告中的建議，以及他們會繼續依從私隱專員公署，就2022年所發生的2宗資料外洩事故發出的執行通知的要求，私隱專員預期選舉事務處在資料保障方面的合規標準將進一步提升。



私隱專員於視察報告中向選舉事務處提出10項建議，以加強選舉事務處持有的個人資料的保安。



此外，私隱專員強烈鼓勵選舉事務處繼續努力向全體員工灌輸和維持一個優良的資料保障文化，以更好地保障持份者個人資料的私隱及安全，並展示他們對良好數據管治及與公眾建立信任的決心。

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記者：陳梓蔚