【非禮女兒】涉幼女讀幼稚園及小學時兩度非禮　六旬父認兩罪還押10月判刑

▲ 涉案父親今於區域法院承認2項非禮罪。（資料圖片）

62歲肉類切割員涉在女兒讀幼稚園及小學時，兩度非禮年僅7歲及11歲女兒，最終社工揭發事件。涉案父親今（20日）於區域法院承認2項非禮罪，法官為被告索取精神科報告及X的創傷報告，押後判刑至10月9日，被告須還押。

代號YHK的被告，今承認2項非禮罪，案發於2015年及2019年。

辯方求情指，被告現年62歲，案發時其經營多年的生意結業，妻子經營的生意亦不濟，長女患精神病，被告飽受精神壓力犯案，他現已有悔意。辯方冀法庭判刑時考慮事件歷時短，被告認罪令事主不用出庭。

暫委法官黃雅茵考慮到事主未成年，父女關係密切，押後至10月9日判刑，其間為被告索取精神科報告，及為X索取創傷報告。

案情指，被告與Y在2008年誕下女童X，兩人後來分手，Y母女在2014年起在粉嶺一單位居住，被告間中探望兒女。

2021年10月25日，學校社工知道13歲的X沒有上學和回家，遂相約X吃飯，席間X告知社工她在數年前遭被告性侵，社工將事件告知Y，其後報警處理。被告於同年12月13日被捕，警誡下保持緘默。

X在錄影會面透露，2015年年底，當時7歲的她讀幼稚園最後1年時，某天母親外出買食物，被告與X獨自在家。被告突然要求X入睡房，脫下X的褲子非禮其下體，被告事後著X切勿告知他人，X沒照辦，同晚將事件告訴母親Y。Y指，X在2016年7或8月向她投訴遭被告非禮下體，Y致電質問被告，惟被告否認。

X稱，被告在她升讀小學後重施故技，兩人一起坐在客廳沙發上蓋著被子，被告突然伸手非禮X的下體，X踢被告數下才停手，當時X的兄長亦坐在沙發玩遊戲機。

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記者：陳曉欣