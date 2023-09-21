【KO失眠】醫生總結失眠常見原因　推薦5大方法改善問題

▲ 不少都市人都有失眠困擾，台灣就有醫生總結常見原因，並推薦5大方法改善問題。

不少都市人都有失眠問題，有時明明已經十分疲倦，但躺在床上卻睡不著。台灣就有醫生指出，失眠原因可以歸類為心理、生活及環境3大因素，並推薦5個方法改善問題。

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台灣重症科醫生黃軒周二（19日）在個人Facebook專頁上發文，歸納失眠最常見的3大原因：

1.心理因素

心理因素可謂是最常見的失眠原因。黃軒指，當人們心理中藏有焦慮、憂鬱、緊張或憤怒情緒時，就會很難入睡；生活上的例子如工作問題、家庭問題、財務問題等，這些日常壓力都有可能轉化成「身體很累，心裏亂竄」，從而引發失眠。

2.生活因素

生活習慣模式也會影響一個人的睡眠，例如不規律的睡眠時間、經常熬夜、午睡過長、睡前喝咖啡或茶、吸煙、過度飲酒等。這些習慣會令人出現「身體想休息，但心底不休息」的情況，久而久之便會導致人一再失眠。

3.環境因素

黃軒表示，人的身體通常都受不了噪音、光線、溫度、濕度等外在環境因素的干擾，同時在心理上也會擔心這些干擾一再出現，結果便有可能影響睡眠。

那麼失眠問題可以如何改善？黃軒就建議可以嘗試以下5個方法：

1.睡前不要喝咖啡、茶或酒精，因為這些物質會刺激大腦，使人難以入睡。

2.睡前不要吃得太飽，否則容易影響消化，導致翻來覆去睡不著。

3.睡前不要做劇烈運動，因為運動會使人變得興奮，不利於入睡。

4.睡前不要躺在床上思考工作或其他煩心事，如果感到焦慮，可以起床做一些放鬆的事情，等到心情平靜後再上床睡覺。

5.如果已經嘗試了上述4個方法，但問題仍未見改善，則建議尋求醫生協助，以排除身體內的潛在疾病或其他問題。

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責任編輯：羅嘉欣