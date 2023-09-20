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【JPEX風波】林作曾為大律師現淪落為被捕者　單親家庭長大被母親錫到燶

娛樂 17:36 2023/09/20

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

虛擬資產交易平台JPEX案件中，被捕人士之一的林作，其女友裕美昨天（19日）晚上於中區警署正門獨自離開，成功引開記者保護林作。而林作及律師從警署後門衝出，隨即登上私家車，由律師接走並避開傳媒鏡頭。

今年林作可算是黑運纏身，在今年6月他因拿鑽石山荷里活廣場斬人慘案開玩笑，引起公眾不滿，網民不齒向林作任職的保誠公司作出投訴，最終該保險公司發聲明與林作割席，表示終止合約。

而在單親家庭長大的林作，曾被父親「睇死」，指他「呢世冇乜成就」。

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前大律師變被捕者

林作畢業於牛津大學數學系，再於倫敦法律學院取得法律文憑，2013年回港，在香港大學攻讀法學碩士，其後成為執業大律師。

在2017年2月，他棄大律師資格，曾任IELTS課程講師海外升學顧問，又加入娛樂圈向幕前發展、做保險。

林作因在社交媒體作出不當言論被保險公司解僱後，他在今年8月底設一間名為「林作炒幣」的場外加密貨幣找換店，其後在9月18日因涉及虛擬貨幣交易平台JPEX的案件而被捕，在昨晚（19日）獲准保釋，下月中要向警方報到。

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TOPick柴犬追星

林母對林作錫到燶

在林作被保險公司解僱後，林母王莉妮（Lily）稱不擔心兒子前途，因為覺得愛兒學歷高又用心工作，而且她身家厚：「收租夠做一世二世祖。」但她補充指，林作因為不想做二世祖，所以決定打工自力更生。

林作在單親家庭成長，而Lily一向對獨子林作錫到燶，當年為兒子有更好生活及教育，拼命炒股票結果賺取第一桶，此外經營地產及環保業務，更獨自跑遍東北三省找生意，據悉，她現時坐擁值逾億元物業。

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父子關係疏離

林作母子常一同出席公開場合，但林作從沒與父親同場出現。

據悉，他的父親為潮州籍的廠商，但在林作出生後，父親已有另一頭家，而林作更有個同父異母的妹妹，可是兄妹從未見過面。

林作自16、17歲後就未有再與父親聯絡，他曾接受傳媒訪問指與父親價值觀南轅北轍，見面不時開火：「他與媽咪離婚時，他透過媽咪同我傳達一句話，講：『睇死我呢世冇乜成就。』」

不過，他反指父親才一事無成，更形容：「我爸就係我污點。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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