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【香港小姐】何泳芍狂做Gym練出美好身段　外貌曾被狠批堅持做自己【多圖】

娛樂 16:49 2023/09/20

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

Honey係一個好努力的女仔。

J2er何泳芍（Honey）向來熱愛運動，除了潛水行山外，近日更喜歡上做Gym，不時在社交網分享做Gym片段，見她穿上超緊身Sport bra上陣，舉起啞鈴練二頭肌，之後又練臀部動作，勢要練出蜜桃臀。

【潛．規則】何泳芍不介意騷身材派福利　愛潛水有「美人魚」封號【多圖】

身形弗爆

從相片可見，Honey的身形愈來愈弗，線條更明顯，絕對是有前又有後。

Honey表示曾經不適當做Gym，以致弄傷身體，幸好最終獲得中學師兄幫忙，為她針對所有問題量身定做一系列的動作。

最新影片推介：張盈悅專訪

TOPick柴犬追星

港姐入行

2018年香港小姐入行的Honey，憑TVB節目《3日2夜》及《學是學非》令人留下深刻印象。作為一名潛水教練的Honey擁有健康膚色及健美身材，故有美人魚之稱。

及後，她被踢出節目《學是學非》，改為由陳欣茵頂上，當時有傳因她樣貌未得人喜愛，故是被踢走的主因，事後Honey指雖然感到不捨，但會尊重公司安排，並會繼續努力工作。

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外貌曾被批

即使外貌被批評，Honey未有灰心，一直堅持做好自己，在劇集《痞子殿下》更化身「哨牙珍」，放低港姐包袱，令觀眾眼前一亮，並讚她有喜劇細胞。

隨後，她拍攝的J2節目《呢鋪開乜：開卷》﹑《港女野人》﹑《還原神之食》等亦令人關注，更有網民認為她很有潛質，公司應該給她更多拍攝機會。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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