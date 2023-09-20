【虛擬資產】吳傑莊︰收到近百名投資者求助　議員要求10.9財經事務委員討論JPEX事件

▲ 警方商業罪案調查科和證監會記者會。（梁偉榮攝）

虛擬資產交易平台JPEX案，選委界立法會議員吳傑莊表示，已收到近100名JPEX投資者求助，主要有關JPEX平台並非如其聲明指正常運作，吳引述投資者表示，在平台提取金錢，數日前每1000元要交999元手續費，減至要付960元，認為JPEX平台並非正常運作，因為要「出金」而支付的費用並不正常。

民建聯主席李慧琼、選委界議員陳仲尼及會計界立法會議員黃俊碩已去信立法會財經事務委員會主席，指事態嚴重及憂慮新監管制度或有灰色地帶令不法之徒有機可乘，要求在10月9日會議加插議程討論JPEX事件，讓證監會官員出席解說，避免同類事件再次發生。

黃俊碩關注需否完善法例

黃俊碩今日出席電台節目時指，規管虛擬資產的法例在6月1日生效，設有1年過渡期，目的是不想一刀切，因為新法例出台前已經有一些服務提供者，過渡期可讓這些公司申請牌照或淡化業務退出市場，但並無預計市場可能出現服務提供者會利用這灰色地帶構成詐騙。他關注在今次事件後，需否適時完善法例。

黃俊碩表示，相關法例目的是要規管這些活動，保障投資者。他認為，JPEX若無意在1年內申請牌照，是否應逐步結束業務，而非擴展，關注當中有否涉及詐騙成員。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希