  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 17:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋節】利東街重現「LED火龍舞鼓賀中秋」　中秋正日灣仔區巡遊一小時

社會 16:46 2023/09/20

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

利東街重現「LED火龍舞鼓賀中秋」。

利東街特意呈獻盛大溫馨的「躍兔 ‧ 迎月」綵燈會，由即日至10月23日，在林蔭大道掛上逾800個吉祥喜慶造型的中式燈籠，讓大家與摰愛一同欣賞全年最美麗的月色。 當中中秋節當晚（29 日）舉行的「LED火龍舞鼓賀中秋」盛會，活動由第5度與利東街合作的郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍率領其團隊，在利東街表演由LED燈製作而成的18米長舞火龍，重現暌違三年的珍貴中秋舞火龍傳統。

團隊將以40人團隊之姿為市民及旅客呈獻LED火龍巡遊盛會，除了有全新18米長紅色LED火龍外，更加入新動作以及創新噴煙效果，帶來耳目一新的舞火龍慶典。舞火龍將於29日晚上8時30分起由利東街中庭往皇后大道東方向進發，再舞動至莊士頓道入口，最後返回利東街中庭，巡遊歷時一小時，途中更會加入LED舞獅及鑼鼓多個定點表演。夜幕降臨，LED舞火龍在近200米長的利東街漫天燈籠海下散發光芒、舞動翻騰，讓整個表演的喜慶熱鬧效果再昇華，市民亦可近距離與其互動，同慶中秋佳節。

「LED火龍舞鼓賀中秋」活動詳情:
日期：9 月29 日 （星期五、中秋節正日）
時間：晚上8時半至9時半
地點：香港灣仔皇后大道東200號利東街中庭

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛

相關文章

【中秋節】今年中秋節「滿月」在黃昏出現　天文台列最佳賞月時間
12:32 2023/09/18
【中秋節】今年中秋節「滿月」在黃昏出現　天文台列最佳賞月時間
【中秋親子活動】活用家居材料做法超簡單 5款DIY燈籠推介
18:52 2023/09/19
【中秋親子活動】活用家居材料做法超簡單 5款DIY燈籠推介
【中秋節】奇華回收任何品牌金屬月餅罐　免費換領$20優惠券【附9個回收點】
19:42 2023/09/19
【中秋節】奇華回收任何品牌金屬月餅罐　免費換領$20優惠券【附9個回收點】
【2023中秋賞月】兩大公園成打卡熱點　香港公園閃閃銀河+灣仔海濱公園點點星光
今日 10:32
【2023中秋賞月】兩大公園成打卡熱點　香港公園閃閃銀河+灣仔海濱公園點點星光

你可能感興趣

【中秋節】今年中秋節「滿月」在黃昏出現　天文台列最佳賞月時間
12:32 2023/09/18
【中秋節】今年中秋節「滿月」在黃昏出現　天文台列最佳賞月時間
【中秋親子活動】活用家居材料做法超簡單 5款DIY燈籠推介
18:52 2023/09/19
【中秋親子活動】活用家居材料做法超簡單 5款DIY燈籠推介
【中秋節】奇華回收任何品牌金屬月餅罐　免費換領$20優惠券【附9個回收點】
19:42 2023/09/19
【中秋節】奇華回收任何品牌金屬月餅罐　免費換領$20優惠券【附9個回收點】
表演 文娛藝術 著數優惠 灣仔區 灣仔 中秋節

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
17:25 2023/09/18
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
10:27 2023/09/19
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
【網絡熱話】女子搭高鐵拒換窗口位 遭一家三口辱罵兼毆打
14:12 2023/09/18
【網絡熱話】女子搭高鐵拒換窗口位 遭一家三口辱罵兼毆打