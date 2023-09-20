【中秋節】利東街重現「LED火龍舞鼓賀中秋」　中秋正日灣仔區巡遊一小時

▲ 利東街重現「LED火龍舞鼓賀中秋」。

利東街特意呈獻盛大溫馨的「躍兔 ‧ 迎月」綵燈會，由即日至10月23日，在林蔭大道掛上逾800個吉祥喜慶造型的中式燈籠，讓大家與摰愛一同欣賞全年最美麗的月色。 當中中秋節當晚（29 日）舉行的「LED火龍舞鼓賀中秋」盛會，活動由第5度與利東街合作的郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍率領其團隊，在利東街表演由LED燈製作而成的18米長舞火龍，重現暌違三年的珍貴中秋舞火龍傳統。

團隊將以40人團隊之姿為市民及旅客呈獻LED火龍巡遊盛會，除了有全新18米長紅色LED火龍外，更加入新動作以及創新噴煙效果，帶來耳目一新的舞火龍慶典。舞火龍將於29日晚上8時30分起由利東街中庭往皇后大道東方向進發，再舞動至莊士頓道入口，最後返回利東街中庭，巡遊歷時一小時，途中更會加入LED舞獅及鑼鼓多個定點表演。夜幕降臨，LED舞火龍在近200米長的利東街漫天燈籠海下散發光芒、舞動翻騰，讓整個表演的喜慶熱鬧效果再昇華，市民亦可近距離與其互動，同慶中秋佳節。

「LED火龍舞鼓賀中秋」活動詳情:

日期：9 月29 日 （星期五、中秋節正日）

時間：晚上8時半至9時半

地點：香港灣仔皇后大道東200號利東街中庭

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛