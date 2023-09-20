【兒童健康】遭患唇瘡親戚親嘴 1歲B女全身出皰疹住院4天險亡

▲ 英國1名1歲B女，被患唇瘡的親戚親嘴後，全身出又紅又紫的皰疹。

請不要隨便親吻嬰兒，分分鐘成致命一吻！英國一名1歲女嬰被親戚吻了一下嘴唇後，全身竟長出紫紅色的皰疹，讓她痛楚難受，不斷痛哭大叫。醫生診斷女嬰患有「皰疹性濕疹」，是一種由皰疹病毒引起的病毒感染，這病毒足以致命，所幸女嬰住院4天後平安出院。

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根據《The Mirror鏡報》報道，一名1歲的女嬰凱拉（Kaylah Merritt）發病時，皰疹還沒蔓延到全身，直到媽媽Connor Merritt抱她去洗澡時，才發現凱拉大腿上有一大片紫紅色的疱疹，而且她一直哭鬧，父母懷疑女兒染上怪病，加上女兒曾經罹患腦膜炎，他倆不敢大意，立刻把孩子送到達靈頓紀念醫院接受緊急的治療。

經醫生診斷後，證實凱拉罹患上由皰疹病毒引起的「皰疹性濕疹」（Eczema herpeticum），屬急性且可致死的嚴重疾病，需要使用兩輪的抗生素與不同種的藥膏來舒緩。醫生判斷凱拉很可能是被患有嘴唇生疱疹（cold sore）的人親吻時感染病毒，加上嬰兒免疫系統不夠成年人強壯，這病毒更是足以致命。凱拉媽媽聞言後難以置信並大哭，

我居然會因為這麼愚蠢的吻而可能失去女兒？

所幸，凱拉留院期間接受兩輪抗生素和多種藥膏舒緩皮膚，住院4天後幾乎康復出院。醫生指嬰兒的免疫系統還不夠強大，成年人最好不要隨便親吻嬰兒，而凱拉的父母也呼籲其他家長要留神，不要讓人親吻嬰孩，因為即使沒有明顯的症狀，只要身體內有病毒就會有機會影響嬰兒。

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責任編輯︰王明芳