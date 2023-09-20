  • 30°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童健康】遭患唇瘡親戚親嘴 1歲B女全身出皰疹住院4天險亡

兒童健康 18:36 2023/09/20

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

英國1名1歲B女，被患唇瘡的親戚親嘴後，全身出又紅又紫的皰疹。

請不要隨便親吻嬰兒，分分鐘成致命一吻！英國一名1歲女嬰被親戚吻了一下嘴唇後，全身竟長出紫紅色的皰疹，讓她痛楚難受，不斷痛哭大叫。醫生診斷女嬰患有「皰疹性濕疹」，是一種由皰疹病毒引起的病毒感染，這病毒足以致命，所幸女嬰住院4天後平安出院。

最新影片推介：

童學園

根據《The Mirror鏡報》報道，一名1歲的女嬰凱拉（Kaylah Merritt）發病時，皰疹還沒蔓延到全身，直到媽媽Connor Merritt抱她去洗澡時，才發現凱拉大腿上有一大片紫紅色的疱疹，而且她一直哭鬧，父母懷疑女兒染上怪病，加上女兒曾經罹患腦膜炎，他倆不敢大意，立刻把孩子送到達靈頓紀念醫院接受緊急的治療。

經醫生診斷後，證實凱拉罹患上由皰疹病毒引起的「皰疹性濕疹」（Eczema herpeticum），屬急性且可致死的嚴重疾病，需要使用兩輪的抗生素與不同種的藥膏來舒緩。醫生判斷凱拉很可能是被患有嘴唇生疱疹（cold sore）的人親吻時感染病毒，加上嬰兒免疫系統不夠成年人強壯，這病毒更是足以致命。凱拉媽媽聞言後難以置信並大哭，

我居然會因為這麼愚蠢的吻而可能失去女兒？

所幸，凱拉留院期間接受兩輪抗生素和多種藥膏舒緩皮膚，住院4天後幾乎康復出院。醫生指嬰兒的免疫系統還不夠強大，成年人最好不要隨便親吻嬰兒，而凱拉的父母也呼籲其他家長要留神，不要讓人親吻嬰孩，因為即使沒有明顯的症狀，只要身體內有病毒就會有機會影響嬰兒。

 

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【濕疹困擾】6歲大仔濕疹困擾4年四肢又痕又腫脹 黎諾懿用3個方法修復緩解病情
18:43 2023/09/19
【濕疹困擾】6歲大仔濕疹困擾4年四肢又痕又腫脹 黎諾懿用3個方法修復緩解病情
【自行刮痧】孫女久咳不癒外婆用戒指刮痧　致面部潰爛破損出皮疹
15:00 2022/01/06
【自行刮痧】孫女久咳不癒外婆用戒指刮痧　致面部潰爛破損出皮疹
【皮膚病】香港腳汗皰疹症狀大不同　中醫教護理及外洗止痕方法
12:31 2021/12/23
【皮膚病】香港腳汗皰疹症狀大不同　中醫教護理及外洗止痕方法

你可能感興趣

【濕疹困擾】6歲大仔濕疹困擾4年四肢又痕又腫脹 黎諾懿用3個方法修復緩解病情
18:43 2023/09/19
【濕疹困擾】6歲大仔濕疹困擾4年四肢又痕又腫脹 黎諾懿用3個方法修復緩解病情
【自行刮痧】孫女久咳不癒外婆用戒指刮痧　致面部潰爛破損出皮疹
15:00 2022/01/06
【自行刮痧】孫女久咳不癒外婆用戒指刮痧　致面部潰爛破損出皮疹
【皮膚病】香港腳汗皰疹症狀大不同　中醫教護理及外洗止痕方法
12:31 2021/12/23
【皮膚病】香港腳汗皰疹症狀大不同　中醫教護理及外洗止痕方法
兒童健康 傳染病 疱疹 濕疹

最高瀏覽

【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
17:25 2023/09/18
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
10:27 2023/09/19
【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎
【網絡熱話】女子搭高鐵拒換窗口位 遭一家三口辱罵兼毆打
14:12 2023/09/18
【網絡熱話】女子搭高鐵拒換窗口位 遭一家三口辱罵兼毆打