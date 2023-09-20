【小一派位】「孟母三遷」博入心儀校　邊個校網競爭最激烈？

2024-25年度小一自行分配學位階段即將展開，相信不少家長已有心儀學校。若在自行階段未獲取錄，就需要參加統一派位。小一入學是家長最關心的課題，甚至為了更好的校網而舉家搬遷，只為增加孩子在派位時入讀心儀學校的機會。TOPick根據「2022年度小一入學報告書」，整理了2022學年各校網在大抽獎階段的首三志願成功率，供家長選校前參考。

在小一自行分配學位階段，全港所有官立及資助小學會各自把50%學位作為分配，每名學生只可申請一間小學，但申請不受地區限制，而自行階段所收取的學生有兩大類，一是「世襲生」，另一類是按「計分辦法準則」去決定派位優先次序，分數愈高，被取錄的機會就愈大。

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不過，若在自行派位階段落選，就需要參加統一派位。小一統一派位表格分為甲、乙兩部分，甲部最多可填寫3間不受校網限制的學校，乙部則最多填寫30間校網內的學校。

根據教育局「2022年度小一入學報告書」，2022年度參加統一派位的學童共有22,713人，獲派首三志願的有17,699人，比率為77.9%。從港九新界3區分看，港島區獲派首三志願的比率最高，有88.3%，其次為九龍區78.8%，最後是新界區75.3%。

競爭最激烈校網

而眾多校網中，以元朗74校網競爭最為激烈，獲派首三志願的比率不足6成，另外，沙田區的91及89校網，亦分別只有61%及66%；九龍城34校網及觀塘46校網獲派首三志願比率分別為71.4%及72.8%，為九龍區最低；至於名校林立的九龍城41校網，經統一派位分配的學位有581人，獲派首三志願有458人，比率為78.8%。

成功率最高校網

而成功率最高的校網，新界區有3個校網獲派首三志願比率達100%，包括北區83校網、離島97校網及99校網，不過要留意的是，這3個校網的統一派位學童分別只有14、28及27人。其他獲派首三志願比率較高的校網包括離島98校網、港島東區14校網、南區18校網及黃大仙43校網，全部都達9成以上。

以下為全港36個校網的2022學年首三志願成功率︰

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責任編輯︰林愛娜