【非法禁錮】涉於將軍澳非法禁錮警長　兩男女被裁定暴動等罪成

▲ 兩男女涉於將軍澳非法禁錮警長，今於區域法院被裁定暴動等罪成候判。資料圖片

有警長疑於2019年10月中在將軍澳遭非法禁錮，6人被控暴動及非法集結等罪，其中4男女已認罪，餘下2男女否認控罪，案件經審訊後，今（20日）於區域法院裁決，除女被告被控使用蒙面物品罪脫罪外，餘下兩人所有暴動等罪成。法官裁決時指，經比對片段及考慮後裁定男被告是現場片段中的男子，又指女被告案發時在群眾中提及防暴警察等，無疑是為事件火上加油；兩名被告將於10月9日與早前認罪的4名被告一同判刑。

兩名被告盧嘉欣（現年24 歲，學生）和雷藝佳（現年 26 歲，電腦程式員），同被控1項非法禁錮罪，以及使用蒙面物品罪。盧另被控非法集結罪，雷另被控傷人及暴動共2罪。

法官裁決時指，盧於案中身份未有爭議，需考慮盧於案中身份是否調停人。法官指，盧於案中是包圍遇襲警長的群眾之一，必然清楚在場情況，而盧當時曾稱「唔好拖延時間」，意圖是明顯催促群眾，盧亦提及防暴警察等，無疑是為事件火上加油。法官遂裁定盧除使用蒙面物品罪外，全數罪名成立。

法官又指，經比對片段及考慮後裁定雷是現場片段中的男子。法官指，雷案發時曾與他人包圍警長，在現場男子要求向警長搜袋時，雷曾近距離指向警長，雷又在警長逃走後踢向警長，裁定雷所有控罪罪成。兩被告還押至10月9日，與早前已認罪的4名被告一同判刑。

控方案情指，2019年10月13日晚上7時許，有警長於將軍澳唐俊街一帶被多人非法禁錮，當時盧與多人正參與非法集結，警長逃離現場後被多人追截及以利器及離物襲擊。

警長獲同袍扶起後再逃走，但走不多遠便被人再襲襲。控方指，涉案的非法集結隨後演變成暴動，雷為暴動參與者，而案發時盧、雷均使用掛頭或口罩。

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記者：梁錦麟