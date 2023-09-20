【新型工業化】民建聯倡港府設統一對口單位　一站式助企業迅速落戶

▲ 民建聯(右2)建議，特區政府設立統一對口單位，助企業迅速落戶。(民建聯供圖)

創新科技及工業局去年發表《香港創新科技發展藍圖》，推進本港「新型工業化」。民建聯與香港青年工業家協會今日建議，港府設立統一對口單位，助企業迅速落戶啟業；訂立新工業建設標準規定；賦權工貿署，同時推廣香港新工業形象。

民建聯聯同香港青年工業家協會今日召開記者會，發表「2023促進香港新型工業化發展倡議書3.0」。民建聯工商專業委員會主席周浩鼎建議，特區政府建立一站式協調機制，設統一對口單位部門，加強招商引資政策落地協作，以精簡目前審批流程。他解釋，由於申請廠房營業的相關規定與程序亦涉及眾多部門，往往「經年累月」，有必要免去廠商需要同時對接多個政府部門 （包括地政總署、消防處、屋宇署及環保署等）申請相關牌照之困難，否則會影響企業落戶的意欲。

周浩鼎續指，政府設有工業專員一職，正在招聘當中，未來不論是哪個部門，盼工業專員在處理相關統一對接的工作，應當有一定參與角色。

香港青年工業家協會會長高鼎國表示，在設有統一對口單位後，旗下網站將可提供相關的綜合流程及建設規管標準等資訊，向投資者提供更大的便利，目前關於製造業的相關信息，可能散落在不同位置，如果有所整合，則更加利便企業。

香港青年工業家協會常務副會長陳宇澄指，香港過去傳統工業既有的建設標準需要適時更新，特區政府應就新型工業的供水、污水、電力及空氣排放早檢視和修訂相關產業建設標準與規定，令企業落戶時可以有適時及清晰指引可循，減省時間及設廠成本。

至於有關提升工業貿易署的職能，推廣香港新工業形象，香港青年工業家協會當然顧問戴麟認為，海外許多國家均有在機場等出入境關口推廣當地製造業，特區政府宜參考有關做法，推廣香港新型工業的形象。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥