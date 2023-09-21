【TVB小花】關嘉敏捉緊夏天尾巴　網民留意女神Carman呢個部位？【多圖】

▲ 估唔到網民竟然留意呢個部位...

歌手出身的藝人關嘉敏（Carman）早前忙於為TVB重頭新劇《逆天奇案2》進行拍攝，不時在社交平台分享拍攝點滴。

日前她上載於天台烈日當空下開工的造型照，透露拍攝即將接近尾聲，難怪她興奮到單腳擺甫士影相。

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▲ 關嘉敏早前忙於為TVB重頭新劇《逆天奇案2》拍攝。

女神派福利

昨日（9月19日）Carman又再更新社交平台，上載多張穿著泳裝的火辣照片，似乎寓意拍攝已經煞科，終於可以抖一抖。

她穿上火紅色一件頭泳衣，躺在戶外太陽椅大擺甫士。雖然外穿黑色透視薄紗，若隱若現的透視誘惑，成功俘虜一眾粉絲及網民，紛紛湧入留言讚好兼留言，大讚Carman索到爆：「鼻血直流😍」、「一個字＂正＂👍😍」、「完美」、「想引誘我～我唔會畀你引誘到嘅」。

有幾位「有深度」的網民更將焦點放到Carman的腳部，大讚女神腳趾長得美：「超索靚美腿靚腳趾😍」、「腳板唔錯」、「夏天的腳趾尾」，Carman出名是長腿女神，難怪獲網民狂讚！

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BINGO出身

現年29歲的Carman因樣貌與周秀娜相似被封「翻版周秀娜」，曾拍攝經典的食雪糕及刷牙照向對方致敬，相似度高達90%。

自少學習中國舞及體操的Carman，於北京舞蹈學院考試獲得優等級成績，而體操方面參加過的公開比賽也獲獎無數，並考獲教師執照，舞蹈實力備受肯定。

在2016年，她成為女子組合BINGO的隊長正式出道。可惜在娛樂圈發展未如理想，在最艱難時，Carman曾因為扣除雜費而只收到8亳子的糧單。

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過檔遭聲討

2020年參加ViuTV的真人騷《全民造星III》，成功殺入20強，雖然最終10強止步，未能晉級，但成功讓她人氣急升。她擺脫過去曾經歷3年「低過最低工資」的日子，不再收到只得8亳子糧單，選秀節目令其工作量大增，月賺數十萬元。

2021年更獲TVB垂青簽約邵氏，成為大台旗下藝人，不過就令網民指斥她靠著ViuTV彈起，但後來入TVB而遭網民聲討。

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Carman曾直言因言論感不快：「好似抹煞咗我嘅努力！」並解釋簽約邵氏並不由她作主，全由公司決定，而公司希望她往演員方向發展。

現時她在TVB工作不絕，除早前在《愛．回家之開心速遞》、《隱形戰隊》外，還參演台慶劇《美麗戰場》、尚未播出劇集包括《你好，我的大夫》，《非常檢控觀》及現時拍攝重頭劇《逆天奇案2》。

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