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【夜經濟】零售管理協會響應香港夜繽紛　指定時段以拍住賞或Alipay付款即獲優惠券

社會 17:49 2023/09/20

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（資料圖片）

政府日前公布開展「香港夜繽紛」活動詳情，包括於多區設立市集，及於10月1日舉辦國慶煙花匯演。香港零售管理協會表示，歡迎政府推出刺激市民及遊客消費、推動經濟向前發展的各項措施。

為積極響應及支持「香港夜繽紛」活動，零售業界群策群力，舉辦「夜消費．有 Jetso！」獎賞活動，向顧客提供各種優惠，為香港夜生活增添活力和色彩！ 活動由9月29日中秋節揭開序幕，至11月30日期間，消費者只要在晚上8 時至凌晨3時的時段內作任何本地線下消費，單次消費達港幣200元 (每張單計算)，透過「拍住賞」(Tap & Go) 或AlipayHK付款 (協會正邀請更多電子支付工具參與)，即獲發SMS手機獎賞短訊或電子優惠券，有效期為 1 星期，期間可在全日任何營業時段，到參與活動的零售店舖或食肆領取優惠，享受夜間消費帶來的著數！參與是次活動的商戶横跨超市百貨、傢俬電器、電訊及電子產品、鐘錶珠寶、眼鏡時裝、化粧及個 人護理用品、補健食品，以及餐飲和便利店等不同種類的零售店舖。

鑑於參與的零售商陸續增加，協會將在官方網頁和參與是次活動的電子支付平台，持續更新參與店舖名單，及其提供的獎賞禮遇等資訊。 協會鼓勵零售業界踴躍參加是次「夜消費．有 Jetso！」活動，藉著中秋佳節、十一國慶，和踏入零售旺季的歡樂氣氛，讓市民和遊客感受「香港夜繽紛」的魅力，同時享受夜間消費帶來的優惠和樂趣，攜手令香港的夜經濟「活起來、動起來」。

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責任編輯：吳穎嵛

 

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